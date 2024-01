El mercado vuelve a los argumentos y no a los eslóganes

Esta semana nos hemos dejado de preguntar por qué el mercado descontaba tantas bajadas de tipos si no hemos leído a nadie que en su hoja de ruta contemplase tantos recortes. Le escuchaba hace poco a José Antonio Marina que se está perdiendo la capacidad de comprender textos largos. En los textos cortos están los eslóganes, los clips publicitarios, pero no los argumentos. El filósofo utilizaba para explicar lo que está ocurriendo una viñeta de The New Yorker en la que un juez le dice a los abogados defensores: "Para acelerar el procedimiento vamos a prescindir de las pruebas y vamos a pasar directamente a la sentencia".

El mercado se había anestesiado con los tipos de interés. Había digerido sin crítica lo que los inversores estaban dispuestos a pagar en el mercado de opciones, que ahora contempla cinco bajadas de tipos de interés, cuando incluso habían llegado a ser siete en diciembre. La expectativa real de recortes del precio del dinero se ha recortado drásticamente de ese escenario a sólo cuatro cuando se ha convertido en encuesta a los gestores la pregunta sobre sus expectativas reales de bajadas del precio del dinero para este año. Las respuestas reflexionadas reales y no las impulsivas son las que han provocado el cambio de dirección tanto de bolsa como de renta fija de diciembre a enero, de ganancias a pérdidas.

La auténtica brújula del mercado es la referencia del bono estadounidense, que se pegó un festival comprador y de ganancias entre finales de octubre y diciembre con los eslóganes del 5% al 3,75%. Con el retorno a los argumentos lo que ha sucedido es que el diez años no sólo ha superado el 4%, es que va camino de reconquistar el 4,2%. Movimiento que está provocando pérdidas llamativas en muchos fondos de renta fija que habían empezado a alargar su duración.

El regreso a la racionalidad abre, o está cerca de hacerlo, una nueva puerta de entrada al mercado. En primer lugar, porque entiendo que no vamos a volver a ver al bono americano por encima del 4,5%. Es más, con la mayor parte de gestores con los que he hablado estos días creen que se normalizará en torno al 4,25%-4,3%. Escenario que conduce a que la corrección de la renta fija en gran parte ya se ha producido y que las expectativas son muy positivas. En segundo lugar, tras haber retornado a un mercado de reflexiones razonadas y no eslóganes, lo que no es discutible es que, aunque se produzcan sólo cuatro bajadas de tipos este año, el precio del dinero debe seguir recortándose por parte de los bancos centrales para no gripar la economía. El aterrizaje suave solo puede complicarse con algún susto de recesión técnica. Esta es la hoja de ruta para las bolsas. La que permita una mejora de los beneficios estimados del 8% para el S&P 500 y del 4% para el Stoxx 600. Ganancias que si se van alcanzando impedirán que la maldición de los años pares tenga una cuarta muesca tras los varapalos de 2018, 2020 y 2022.