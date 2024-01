Europa apunta a otra jornada consolidativa por encima de soportes

Este inicio de año está siendo convulso para la renta variable europea, que está consolidando las subidas del último tramo del año pasado. A falta de un catalizador claro para el mercado, los futuros este miércoles apuntan a otra sesión a la baja que, eso sí, no pondría en peligro los primeros soportes a vigilar.

Desde el punto de vista técnico, "el EuroStoxx 50 cede posiciones tras haberse mostrado incapaz de superar la zona de resistencia de los altos previos a Lehman en los 4.570 puntos, algo que como vengo insistiendo me resulta incómodo a nivel operativo ya que una eventual corrección la hubiera visto como una oportunidad para comprar bolsa europea si esa resistencia hubiera sido superada previamente", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. "Eso no significa que una caída de corto plazo no la vea como una oportunidad para comprar, pero ya no es tan clara y habrá que atinar mucho más", agrega.

"En este sentido, la caída de este comienzo de año ya ha corregido el 23,6% de Fibonacci desde los 3.990 puntos de octubre, donde está el soporte que en ningún caso debería perderse si queremos seguir confiando en un contexto alcista, aunque el primer suelo teórico son los 4.365, con los que ya se podría hablar de debilidad", concluye Cabrero.

El ADR de Grifols en EEUU sigue a la baja en el after-hours

El informe de Gotham City Research sobre las cuentas de Grifols publicado este martes se terminó por llevar un 25% del valor de la catalana en una sola sesión, pero la historia está lejos de llegar a su fin ya que ahora la compañía tendrá que defender sus buenas prácticas y el mercado dictar sentencia.

En las operaciones fuera de hora de Wall Street se pudo ver a última hora de ayer cómo el ADR que cotiza en el mercado norteamericano siguió a la baja en un signo de que la presión vendedora no se va a replegar, al menos, por ahora.

Pendientes del dato de inflación en EEUU

Esta semana el principal catalizador a nivel macro para las bolsas será el dato de inflación del mes de diciembre en Estados Unidos, que se publicará este jueves. Los analistas esperan que el incremento de los precios repunte una décima hasta el 3,2% interanual, pero que retroceda 2 décimas, hasta el 3,8%, si atendemos a la subyacente.

De estos datos se extraerán las lecturas pertinentes para que el mercado se decida a comprar, o no, una primera bajada de tipos en la reunión de la Fed del mes de marzo. Hoy los futuros de los bonos, a nivel global, apuntan a fuertes ventas en un claro signo de moderación tras el rally de finales de año.