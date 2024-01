La rentabilidad por dividendo crece al 4% en el EuroStoxx 50

Arranca un nuevo año también en el calendario retributivo del accionista, con doce meses por delante para hacerse con atractivas rentabilidades de hasta el 11%, en el caso de algunas firmas europeas. Cada vez son más las compañías que le suman importancia y dedicación a sus políticas de dividendos, y este comportamiento, que ya se potenciaba el año pasado también en España, se ha podido observar con una visión más genérica en el Viejo Continente. Así se reflejaba en el informe de Janus Henderson de finales del año pasado, donde se remarcaba el crecimiento acentuado en materia de retribución que se está experimentando en la región, con especial mención al sector bancario, los productores de petróleo y empresas de suministros públicos.

Más de la mitad de las compañías del EuroStoxx 50, la principal referencia bursátil de Europa, ofrecen rendimientos superiores al 3% para 2024, según pronósticos de Bloomberg, y doce de ellas superan el 5% de rentabilidad anual, según estas mismas previsiones. Para el conjunto del índice, el consenso de expertos espera una rentabilidad total del 4% para este año, que superaría el 3,2% que ofrecía el EuroStoxx el curso anterior. El mayor atractivo que se presupone para los dividendos de las firmas europeas no depende de una caída en el valor de su acción, sino de unos pagos más golosos que en años anteriores, en algunos de los casos. Así, cabe recordar que el índice paneuropeo cerró el año con ganancias del 19%.

Los primeros compases de 2024 no están contagiándose, de momento, de la alegría que reinó durante el curso anterior, con pérdidas en torno el 1,7% en el EuroStoxx en esta primera semana. No obstante, hasta 12 sectores del Stoxx 600 –la otra gran referencia continental– ofrecen rentabilidades superiores al 3%. El sector bancario está en cabeza, con un retorno del 7%; seguido del automovilístico, con un 5,4% y el asegurador, con 5,2%.

A diferencia de España, donde las compañías suelen separar sus pagos en varias entregas, en Europa la mayoría se decanta por retribuir mediante uno o dos pagos. Además, la primera mitad del año concentra gran parte de las entregas más rentables del ejercicio. Y además, es posible aferrarse a un rendimiento que alcanza el 5,49% pasando una única vez por caja. Es el caso BMW, que el 20 de mayo entrega 5,6 euros por acción, que a los precios actuales ofrecen una rentabilidad del 5,49%. Así, a la hora de elaborar una cartera basada en dividendos, el inversor debe tener en cuenta que el número de compañías europeas que remunera a sus accionistas en el segundo semestre es muy inferior.

La banca, en cabeza

El sector financiero europeo es, como se avanzaba, líder indiscutible en retribución al accionista, con un retorno total que supera incluso el ofrecido el año anterior (6,5%), que fue, sin duda, el gran ejercicio de la banca.

El banco italiano Intesa Sanpaolo está a la cabeza, con un rendimiento del 11% para sus accionistas, que repartirá en los meses de mayo y noviembre, con sendos rendimientos del 5,45% y del 5,8%, según estos pronósticos. La entidad, que está actualmente rozando altos de cotización que no veía desde 2021, doblaría así el retorno ofrecido en 2023. Para Diego Morín, analista de IG, esta firma está entre las favoritas de Europa para el año que acaba de arrancar: "Mejora en sus fundamentales y buen rendimiento por dividendo, provocando atracción para los inversores", indica el experto.

Otro banco, Nordea Bank, ocupa el segundo puesto por mayor rentabilidad, aunque para hacerse con el 8,4% que renta su dividendo sólo hace falta acudir a una entrega, ya que realiza un único reparto (de 0,96 euros) en abril. El banco finlandés es, junto con las automovilísticas, el valor que ofrece un mayor retorno en un sólo pago.

Las compañías del motor como Stellantis, Volkswagen o Mercedes Benz tienen dividendos que superan el 7% de rentabilidad en los tres casos, con pagos que se concentran el los meses de mayo y junio –con la primavera, llega el aluvión de dividendos europeos, tal y como se observa en el calendario de la izquierda–. Volkswagen es la que cuenta con un efectivo bruto más elevado, de 9,21 euros, según pronósticos de Bloomberg. Se trata del dividendo ordinario más alto de la compañía automovilística desde que empezó a cotizar (sin tener en cuenta el dividendo especial, de 19,06 euros, que repartió el año pasado por la escisión y salida a bolsa de Porsche).

Primeros pagos

La francesaTotalEnergies es la encargada de inaugurar el calendario de pagos en 2024. La energética repartirá un efectivo bruto por acción de 0,74 euros el 12 de enero, que ofrecen un retorno del 1,2%. Sin embargo, el inversor debía de comprar los títulos antes del 2 de enero para poder cobrarlo. La francesa Kering es la siguiente por calendario, con un dividendo de 4,5 euros que repartirá el 17 de enero (el día 15 de este mes es la fecha de corte) que renta un 1,14%. Si el accionista mantiene la firma en cartera todo el año, este rendimiento asciende a 3,55%, al sumarse el pago que tiene previsto para el mes de mayo.

Actualmente, la firma de lujo está en mínimos de cotización que no visitaba desde 2020. Desde JP Morgan rebajan las estimaciones de ingresos netos "para tener en cuenta el mayor nivel de endeudamiento, y el coste de la deuda relacionado, para financiar las participaciones en Creed y Valentino. Esto nos deja un 9% por debajo del consenso de Bloomberg (3.352 millones) para el ejercicio 2024", indican desde la firma.

Así, el inversor puede tener las miras puestas en otra energética, la italiana Enel, que pagará el próximo 24 de enero a sus inversores un dividendo de 0,22 euros por acción, que ofrecen un rendimiento del 3,24%, el más alto entre los próximos previstos en Europa junto con el de Deutsche Telekom, aunque para este habrá que esperar hasta abril. La fecha de corte es el 22 de enero, por lo que el inversor deberá tenerla en cartera antes de ese día. El siguiente pago sería en el mes de julio, con un efectivo bruto idéntico, de 0,215 euros. Diego Morín subraya en este caso "un plan estratégico positivo y crecimiento de su beneficio medio sobre el 6%".