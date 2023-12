Los fondos de inversión han exprimido también el buen año de bolsa que se ha vivido en 2023. En España se venden unos 260 productos de renta variable global gestionados de forma activa (se identifican porque al menos un 60% de sus carteras están descorrelacionadas de sus índices de referencia). Y el 97% despide el ejercicio en positivo, según datos de Morningstar, hasta el 21 de diciembre. De esa lista, muchos fondos pertenecen a gestoras españolas. Sólo estos últimos vehículos consiguen rentabilidades medias del 13% desde enero.

A falta de conocer el rendimiento de todos los fondos en los últimos días del año, hay dos en concreto que se disputan el título de fondo de bolsa global activo más rentable de 2023:GMPGestión Activa Cirene Capital y Bulnes Global, que se apuntan una subida de más del 30%.

Si hoy terminase el año, el primero sería el ganador, con un retorno de casi el 32%. Su gestor es Ignacio Pérez, y durante una entrevista con este diario, en noviembre, explicaba que aplica una estrategia mitad growth mitad value. Es el cuarto fondo más rentable de toda la clasificación. Solo tiene por delante a MSINVFGlobal Endurance y MSINVFGlobal Opportunity, de Morgan Stanley y a Invesco Global Founders &Owners. En el caso de Bulnes, el fondo está asesorado por Javier Morales y pertenece a Gescooperativo. Su estrategia es simple:buscar negocios con fuertes ventajas competitivas y rotar poco la cartera para reducir los costes del fondo.

Otros vehículos españoles que también han destacado este año han sido EDMRenta Variable Internacional y Rural RV Internacional Estándar, con rentabilidades superiores al 28%. Al margen de éstos, hay trece fondos españoles más con retornos de doble dígito este año.

Las excepciones

En un año de avances generalizados en los parqués, hay cuatro fondos que no han sido capaces de subirse a ellos. Truvi Value retrocede un 3,9%, Belgravia Value Strategy se deja otro 3,82%, GMPGestión Activa Tendencias Internacional retrocede un 2,59% y Fermion cae un 1,41%.