La renta variable ha superado las expectativas que se vertían sobre ella a principios de año. En enero, poco invitaba a pensar que muchos índices bursátiles terminarían el año con rentabilidades de doble dígito. Gran parte de la subidas se han conseguido en la recta final de 2023, y han estado propiciadas por la idea de que las subidas de tipos llegan a su fin. Pese a este rally, la mayoría de informes de bancos de inversión telegrafía que las valoraciones de las bolsas todavía son atractivas de cara al año que viene porque estarán apoyadas en la recuperación de los resultados empresariales, en un crecimiento del PIB suficiente, que no elevado, y en unos tipos de interés a la baja. Para el inversor que quiera tener exposición a bolsa, elEconomista.es ha seleccionado los fondos de inversión más brillantes en rentabilidad a largo plazo, concretamente en un periodo de cinco años.

Se ha diferenciado entre productos de bolsa española, europea y americana (ver gráfico). De los tres mercados, el mayor potencial a un año vista lo tiene el Ibex 35, si se tiene en cuenta el precio objetivo que los analistas establecen para cada una de sus compañías. Según esto, el principal selectivo español tendría margen para escalar otro 14%, como recoge Bloomberg, después de que sus ganancias hayan superado el 20% en 2023.

Pero los fondos de bolsa española no son los más rentables a largo plazo. Cuando se selecciona un periodo temporal más amplio que el año en curso, la bolsa americana no tiene rival. La tecnología lleva años tirando al alza de Wall Street, pero el sector ha recibido un nuevo impulso este año con el desarrollo de la Inteligencia Artificial generativa, hasta el punto de que siete compañías (las bautizadas como las Siete Magníficas) son las responsables de la mayoría de la subida de la bolsa americana. Si no se tuviera en cuenta la escalada de Apple, Amazon, Tesla, Alphabet, Nvidia, Meta o Microsoft en este ejercicio, la revalorización de Wall Street sería muy similar a la de Europa.

Entre ambos mercados, Europa y Estados Unidos, el primero defiende una valoración más atractiva, puesto que su PER(el número de veces que el beneficio se recoge en el precio de la acción y guía de cuánto tarda un inversor en recuperar su inversión) cotiza por debajo de la media de los últimos 20 años. En otras palabras, el inversor compra más barata a Europa.

Fondos para invertir en bolsa española

El catálogo de fondos para invertir en el Ibex 35 está formado algo más de 60 productos, según Morningstar. Esta categoría de fondos no está entre las favoritas de los inversores en los últimos años. A pesar de que ha sido el segundo de fondos más rentable de 2023 hasta noviembre, los datos de Inverco reflejan que los partícipes han retirado casi 700 millones de euros de ellos este año, porque hay una tendencia a seguir estrategias más globales. Incluso algunas de las últimas gestoras que se han creado este ejercicio han optado por no comercializar producto específico de bolsa española.

Pero quien busque fondos para invertir en clave nacional, el más rentable de los últimos cinco años ha sido BPI GIF Iberia, de la gestora de CaixaBank, que ha ofrecido una rentabilidad del 8,63% al año durante los últimos cinco. Se trata de un fondo de gestión activa que invierte tanto en empresas españolas como portuguesas, aunque entre sus diez mayores posiciones sólo aparecen las primeras. Iberdrola e Inditex son las que más pesan en cartera, más de un 9%. Después se encuentran BBVA, Amadeus y Banco Santander.

Otros fondos de bolsa española que destacan por su comportamiento a largo plazo son Mutuafondo España, que renta un 7,95% anualizado a cinco años;CaixaBank Bolsa Gestión Estándar, con un 7,04%;Horos Value Iberia, con un 6,98% y SWM España Gestión Activa, de Singular AM, con un 6,95%.

Fondos para invertir en Europa

El rendimiento de los productos de bolsa europea ha sido superior en los últimos cinco años al de los fondos que invierten en España. Las ganancias de los más rentables superan el 13% anualizado. En cabeza aparece BSF European Unconstrained Eq A2, de BlackRock. Los sectores que más pesan en su cartera son el de consumo discrecional, el industrial, el de tecnología de la información, el financiero y el de cuidado de la salud. Por geografías, el inversor gan exposición sobre todo a Francia,Reino Unido y, aunque invierte en Europa, también tiene un 15% en Estados Unidos. A cierre de noviembre, ASML Holding, Novo Nordisk, LVMHy London Stock Exchange Group eran las compañías con mayor peso en el fondo. Este vehículo consigue una rentabilidad anualizada del 15,55% en los últimos cinco años.

Con rendimientos similares se encuentran también JPM Europe Dynamic Technologies Fund, que se centra mayormente en el sector tecnológico y Comgest Growth Europe, que invierte en empresas de renta variable europeas de gran capitalización de crecimiento. Ambos consiguen una rentabilidad que se mueve en el entorno del 14,5% anualizados a 5 años.

Fondos para invertir en Estados Unidos

En el caso de los fondos para invertir en bolsa americana, las rentabilidades de los más rentables superan en todos los casos el 18%. Sobresale JPM US Technology, que ha generado rentabilidades anualizadas del 22% al invertir en el sector más alcista de los últimos años, el de la tecnología. Su cartera está llena de nombres conocidos, como el de Meta (antigua Facebook), Nvidia, Tesla, Alphabet, Netflix, Amazon o Adobe.