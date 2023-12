Angola abandona por sorpresa la OPEP y destapa la guerra interna del cártel del petróleo

Angola ha anunciado que abandonará la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) después de casi 16 años perteneciendo, de forma ininterrumpida, al cártel del petróleo. La decisión llega porque la pertenencia al grupo no sirve a sus intereses, según declaró el jueves el ministro de Petróleo, Diamantino Azevedo. Este movimiento revela la profunda división que existe en el cártel petrolero, que no pasa por su mejor momento. La falta de coordinación está esterilizando los cuantiosos recortes de producción implementados por miembros clave como Arabia Saudí.

Angola, que ingresó a la OPEP en 2007, produce alrededor de 1,1 millones de barriles por día (bpd) de petróleo, frente a los 28 millones de bpd de todo el grupo. De modo que su salida no es un movimiento sísmico para los intereses del cártel, sobre todo después de que Brasil haya anunciado que entrará en la OPEP+ (formado por la OPEP más Rusia y sus aliados).

Sin embargo, este movimiento sí deja entrever las tiranteces que se viven dentro del cártel. En las últimas reuniones ya se había rumoreado con la negativa de algunos países de África a mantener las cuotas que se imponían desde los países del núcleo del cártel (Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o Kuwait).

Azevedo ha asegurado a la televisión pública que la decisión se debe a que el grupo no sirve a los intereses de Angola, pero no dio más detalles, según ha revelado Reuters. Los precios del petróleo amplían las pérdidas tras conocerse la noticia, con el Brent bajando más de 1 dólar a 78,50 dólares el barril.

Un revés para la OPEP y el petróleo

La salida de Angola supone un revés para la OPEP y sus aliados, en momentos en que el grupo intenta que sus miembros recorten la producción para sostener los precios, según han revelado varios analistas a Reuters.

El mes pasado, el grupo de productores de petróleo OPEP+ rebajó el objetivo de producción de Angola a 1,11 millones de barriles diarios (bpd). La oficina de Azevedo respondió enviando una nota de protesta por la decisión.

El gobernador de Angola ante la OPEP, Estevao Pedro, fue citado por Bloomberg diciendo en ese momento que el país no estaba satisfecho con su objetivo para 2024 y que no planeaba cumplirlo. De modo que se confirma el malestar de algunos países dentro del cártel que estarían dispuestos a producir más petróleo, pero no pueden hacerlo porque la OPEP impone límites para mantener los precios del crudo 'artificialmente' altos.

La OPEP ha recurrido de forma frente a los recortes de la oferta de crudo para intentar generar 'escasez' y propiciar un auge del precio del barril. No obstante, en otros episodios, como en 2014-2016, la estrategia fue la opuesta, inundar el mercado de petróleo para hundir los precios y expulsar del mercado a los rivales que incurrían en mayores costes de producción, como las petroleras de EEUU o Canadá.

Desde Reuters también han insistido en que los desacuerdos sobre las cuotas de producción de los países africanos habían contribuido, anteriormente, a retrasar la reunión de noviembre del grupo de productores de petróleo OPEP+.