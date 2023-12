El mercado espera un dividendo 'navideño' de Bankinter del 1,9%

En un año claramente protagonizado por el sector bancario, diciembre no será la excepción, y los accionistas de Bankinter recibirán su regalo navideño el próximo 28 de diciembre, según pronósticos de Bloomberg. La entidad dirigida por María Dolores Dancausa repartirá un dividendo de 0,11 euros, que a precios actuales ofrecen un rendimiento del 1,9%. Para poder disfrutar de este pago, el inversor deberá tener los títulos de Bankinter en cartera antes del 22 de diciembre, según estas estimaciones.

Se trata de la tercera retribución de la firma en 2023, ya que normalmente abona tres dividendos ordinarios cada año (junio, septiembre y diciembre) y uno complementario en marzo. La rentabilidad del pago, además, gana aún más atractivo tras las caídas en bolsa de Bankinter de las últimas jornadas (pierde un 9,8% en el mes), ya que la otra cara de la moneda de las caídas en bolsa es una mayor rentabilidad por dividendo. En el año, Bankinter tampoco escapa de las garras del negativo y es junto a Unicaja el único banco español en pérdidas en este curso, con una caída del 7,3% que lo deja como la quinta firma más bajista del Ibex.

Pese a que su camino en bolsa no está siendo tan optimista como el de sus homólogos, la confianza del consenso de expertos sobre sus títulos no se ha visto mermada y Bankinter tiene la valoración más alta de su historia, en los 8,05 euros. A precios actuales, supone un potencial alcista del 38,6% hasta alcanzarlo. Lo mismo ocurre con su recomendación (comprar), y goza del mejor consejo por parte del consenso desde que empezó a cotizar.

El importe del próximo dividendo supone un incremento del 70,5% respecto al dividendo del año anterior, cuando repartió un efectivo bruto de 0,0645 euros entre sus accionistas. Para el año que está a punto de empezar (sin contar el complementario que pagará en marzo, de 0,13 euros por acción), el consenso de expertos que recoge Bloomberg espera que la entidad reparta tres pagos (también en los meses de junio, septiembre y diciembre) de 0,1001 euros cada uno. Desde Renta 4 elevan el precio objetivo hasta 7,77 euros (de los 6,11 anteriores) en la última revisión y recomiendan tomar posiciones sobre los títulos del banco.

"Esperamos que de cara a 2024 la entidad registre un crecimiento del crédito superior al de sus comparables, con un crédito bruto al alza del 1,8%. A pesar de una mayor presión por el lado del coste de pasivo debido a su perfil de cliente más sofisticado, consideramos que la repreciación de la cartera de crédito al menos hasta el primer semestre de 2024 y el crecimiento del crédito permitirán sostener el margen de intereses el próximo año", explican.

Además, señalan como uno de los principales catalizadores la posible mejora de la política de dividendos, "que no incluimos en nuestras estimaciones, a través de la aplicación de un programa de recompra de acciones para dar uso al exceso de capital (c. 1.000 millones de euros en 2024). Consideramos que, a pesar de contar con unos múltiplos más elevados frente a sus comparables, no está justificado el mal comportamiento del valor en el año (-26,8% relativo al Ibex) a lo que hay que sumar que cotiza con un descuento del 30% frente al PER (veces que el beneficio se recoge en el premio de la acción) medio de los últimos cinco años", concluyen.