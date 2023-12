El paso que deben dar los bancos europeos para destapar un potencial del 25%

Vaya por delante que tengo claro que el sectorial bancario está en estos momentos más para mantener posiciones en el mismo, pensando ya en reducir en una próxima subida, que para comprar con vistas a los próximos años. Todo ello sin perjuicio de que considero que el Stoxx 600 Banks (SX7R), que lleva acumulado un ascenso del 140% desde los mínimos que marcó en septiembre de 2020, justo antes de que entrara en escena la vacuna de Pfizer, todavía podría no haber dicho su última palabra. De hecho, considero que aún podría tener un recorrido adicional del 25% en próximos meses.

En este sentido, las últimas grandes correcciones bajistas que sufrió el sectorial bancario europeo durante los últimos tres lustros tuvieron su inicio en los máximos que alcanzó el Stoxx 600 Banks (SX7R) en octubre de 2009, en julio de 2015 y en enero de 2018, desde donde se formaron caídas del orden del 50%.

Les cuento esto en la medida que estos distintos máximos se convirtieron en resistencias muy relevantes a vigilar de cara a los siguientes años. De hecho, los máximos de 2009 en la zona de los 445 puntos del SX7R son los que frenaron las alzas de la banca europea tanto en enero de 2018 como en febrero del año pasado, de ahí que semanas atrás fuera tan importante y una señal de fortaleza que el sectorial bancario europeo SX7R lograra batir esta resistencia horizontal, encontrándose ahora a las puertas de su última gran resistencia que encuentra en los máximos de 2015 en torno a los 490/500 puntos, que se encuentra a apenas un 2-3% de distancia.

Me atrevería a decir que ahí está la línea resistiva cuya ruptura abriría un escenario adicional alcista del 25%, hasta al menos la zona de los 625/655 puntos del SX7R, cuyo alcance supondría una recuperación del 61,80% de Fibonacci y dos terceras partes (resistencia según la Teoría de Dow) de toda la tendencia bajista que nació en los altos históricos pre-Lehman Brothers del año 2007 en los 900 puntos, que se encuentran todavía a un 85% de distancia.

Análisis técnico estratégico del Sectorial Bancario

Ante este potencial que aún le podría restar a la banca europea en próximos meses voy a analizar a los principales bancos españoles para señalarles dónde se localizan los objetivos análogos y, sobre todo, dónde se localizan los soportes que en ningún caso deberían de perderse si queremos seguir confiando en un contexto alcista de cara a los próximos meses, esto es, los niveles cuya cesión invitaría a reducir posiciones en banca para evitar un contexto potencialmente bajista que sabremos cuándo comienza, pero no cuando podría terminar, sobre todo en un contexto de bajada de tipos, que precisamente no es el mejor para la banca.

El BBVA tenía entre ceja y ceja desde hace años recuperar los altos históricos que marcó con dividendos descontados el año 2007 en torno a los 8,35 euros, algo que semanas atrás logró y que situó a sus acciones en subida libre absoluta, que es la situación técnica más alcista que existe.

La recomendación es mantener posiciones en el BBVA y para realizar nuevas compras entiendo que lo ideal es esperar a que se forme una consolidación más amplia que lleve al banco a buscar apoyo a los 8,09 euros. El nivel que en ningún caso debería de perder si queremos seguir confiando en un contexto alcista en próximos meses se localiza en los 7 euros, pero si buscan un soporte antes decirles que no tendría demasiado sentido que una eventual caída profundizara por debajo de los 7,60/7,70 euros. La pérdida de este soporte invitaría a aprovechar un siguiente rebote para reducir fuerte posiciones en el banco ya que nos advertiría de que los máximos que hubiera alcanzado anteriormente habrían sido un techo sostenible más allá del corto plazo.

Análisis técnico estratégico de BBVA

Las acciones del Santander es muy probable que en próximos meses se dirijan a buscar la zona de resistencia horizontal histórica que presenta en los 5,20 euros, que es la que frenó las subidas el año 2007, en el 2009 y en el 2014. Hasta la misma todavía hay un recorrido al alza de casi un 30% y es lo que invita a mantener posiciones en el banco.

Para realizar nuevas compras o aumentar lo ideal sería esperar a una vuelta atrás o throw back hacia el techo de la figura triangular que acotaba la última consolidación, esto es una caída a la zona de los 3,70 euros. El nivel de soporte que en ningún caso puede perder si quiere seguir definiendo una tendencia alcista se encuentra en los 3,25 euros, si bien no tendría ningún sentido que perdiera soportes de 3,50 euros. Ahí está el stop cuya cesión invitaría a reducir posiciones en el banco.

Análisis técnico estratégico de Banco Santander

Bankinter cotiza muy cerca de sus altos de todos los tiempos que estableció en marzo en la zona de los 6,55-6,80 euros, que es la que debe batir para que pueda abrirse un contexto de subida libre absoluta, que es la situación técnica más alcista que existe. Por ahí discurre la resistencia creciente que surge de unir los máximos de 2007 y de 2018, que es la que ha frenado este año las subidas en el banco. Buscando un escenario de ruptura de esta resistencia se podrían comprar acciones del banco si hay un recorte a los 5,65-5,83 euros. El soporte que podría utilizarse como stop se localiza en los 5,35 euros, sin perjuicio de que el stop en tendencia está en los 4,70 euros, que es el que si se pierde se deberían de cerrar absolutamente posiciones en el banco.

Análisis técnico estratégico de Bankinter

El primer objetivo que hay que valorar en el Sabadell de cara a los próximos meses se localiza en la zona de resistencia que representan los máximos que alcanzó en los años 20014, en 2015 y en 2018 en torno a los 1,60-1,80 euros. Para comprar buscando estos objetivos lo ideal sería esperar a que se formara una caída a la zona de los 1,15 euros. El stop direccional o nivel que si se pierde invitaría a cerrar posiciones en el banco está en 1 euro.

Análisis técnico estratégico de Banco Sabadell

Semanas atrás las acciones de CaixaBank lograron batir la resistencia horizontal de los 3,90 euros que es la que había frenado en numerosas ocasiones las subidas desde comienzos de este 2023. La ruptura de esta resistencia situó a la cotización de CaixaBank en lo que se conoce como subida libre absoluta, que es la situación técnicas más alcista que existe, que es lo que sucede cuando un activo cotiza en niveles donde nunca antes lo había hecho.

La caída de corto plazo, que ha llevado a la curva de precios de Caixabank a los 3,75-3,90 euros, la veo como un hermoso throw back o vuelta atrás a una antigua resistencia, ahora soporte, desde donde no me sorprendería que las subidas se volvieran a imponer. No habrá debilidad destacable mientras no pierda los 3,70 y sobre todo los 3,60 euros (stop agresivo si compran en 3,75-3,90 euros).

Análisis técnico estratégico de CaixaBank

