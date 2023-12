Una decena de fondos mixtos conservadores ya ganan más del 10% en el año

Una decena de fondos mixtos de perfil moderado ya gana en el año más de un 10% de rentabilidad, con datos a 30 de noviembre de Morningstar, y entre ellos hay tres que ofrecen más de un 15%, encabezados por CaixaBank Fonduxo Universal, que se revaloriza un 17,9%, la misma rentabilidad que ofrecen muchos fondos de renta variable internacional o de bolsa española, pero con menos riesgo, ya que los activos de renta fija representan entre un 35% y un 65% en este tipo de vehículos. De hecho, según los últimos datos de cartera de Morningstar, la media se situaba en el 56%.

Aunque en el grupo de estos doce fondos que superan el 10% de rentabilidad hay algunos que tenían un peso importante en renta variable, en el Fonduxo, gestionado por Manuel Miguel Sanabria desde hace casi 18 años de los 30 que tiene de vida el producto, tan solo representa un 25% neto, aunque las firmas tecnológicas acaparan más de dos tercios. Y esto, unido al rendimiento experimentado por los bonos, ha beneficiado a la revalorización de este vehículo de inversión colectiva, heredado de la antigua Bankia por CaixaBank tras la integración.

Dentro de los mixtos moderados, Dux Umbrella Bolsagar y Novafondisa, de GVC Gaesco, también destacan por rentabilidad, con un 16,82% y un 15,03% respectivamente, seguidos de WAM High Conviction C, de la firma Welcome Asset Management (fundada por antiguos responsables de la gestora de Credit Suisse en España), que gana un 14,46%.

En los fondos mixtos de perfil más cauto, en los que el peso de la renta variable no suele superar el 35% de la cartera, no se encuentran fondos con doble dígito de rentabilidad, pero hay algunos que se acercan bastante, como es el caso del Renta 4 Renta Fija Mixto, que ya gana un 9%, el Fondibas, de Andbank WM, con un 8,9%, o el CM-AM Advanced Eur, de Credit Mutuel, con un 8,78%. Y otros tres vehículos de este tipo también logran rendimientos superiores al 7%, como Bestinver Patrimonio o Cartesio X, muy por encima del 4% que ganan de media los mixtos moderados.

En el caso de los fondos de perfil más agresivo, en los que el peso de la renta variable ya puede oscilar entre el 65% y el 75%, nueve productos superan el 10%, de los que tres logran incluso sobrepasar la barrera del 15% en el año, como es el caso del Gesiuris Euro Equities, con un 16,32%, el Invertres Fondo I, con un 15,62%, y el Bestinver Mixto, con un 15,21%. Porcentajes superiores al 9% de media que logra esta categoría de mixtos.

Estos rendimientos en los fondos mixtos se acercan mucho a los que se pueden conseguir con los mejores fondos activos de renta variable internacional, presentes en la Liga Global de elEconomista.es, que de media proporcionan un 10,66%, con datos a 30 de noviembre. De los 260 productos que componen esta clasificación, algo más de la mitad supera el 10% de revalorización en el año. En el caso de la Liga española de la gestión activa, 31 de los 32 fondos que la componen superan el doble dígito, gracias entre otros factores al 25% que gana el Ibex en el año, lo que la convierte en la bolsa europea con mejor comportamiento en 2023.

Estos datos muestran que un inversor conservador que no se atreva a colocar su dinero en activos de riesgo está encontrando fondos mixtos que le proporcionan una rentabilidad similar a los fondos de renta variable que mejor comportamiento están teniendo en el año, y con una volatilidad menor.

No obstante, los fondos mixtos no solo no están consiguiendo entradas netas de dinero sino que están sufriendo rembolsos. En los mixtos de renta fija, por valor de 3.741 millones de euros y en los mixtos de renta variable, por valor de 1.449 millones, con datos hasta octubre de Inverco, en un año en el que los inversores se están volcando en los fondos más conservadores, los puros de deuda (especialmente en los de fecha de vencimiento) y los monetarios, que junto a los de rentabilidad objetivo acumulan casi 30.000 millones de suscripciones netas en el año.

Y aunque para un inversor conservador conseguir ahora un 4% de rentabilidad, que es la media ofrecida por los fondos de renta fija europea, es un buen dato, después de la debacle sufrida el año pasado, los mixtos están demostrando que la diversificación por activos ofrece un rendimiento extra que puede ser muy jugoso para la cartera.

Entre los fondos mixtos moderados con mejor comportamiento este año se encuentran varios que a medio y largo plazo también han demostrado su buenhacer. Es el caso del CaixaBank Fonduxo Universal, que a cinco años consigue un 7,15% anualizado, casi cinco puntos porcentuales de la media de sus competidores en esta categoría. En este plazo, también destaca Mutuafondo Mixto Flexible, con un 5,51%.