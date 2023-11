Cinco depósitos a corto plazo con los que arañar una rentabilidad del 4%

Se da una paradoja con los depósitos bancarios y es que contratar uno de muy corto plazo a veces sale más rentable que elegir uno a más largo plazo. En el catálogo de los bancos hay cinco que ofrecen rentabilidades a partir del 4% con vencimientos de entre 3 y 6 meses. Sin embargo, tan sólo hay uno a 12 meses que supera esta barrera, entre los contratables directamente en una entidad en España.



Uno de esos depósitos al 4% a corto plazo es de Arquia Banca, que acaba de ampliar el plazo de contratación de este producto, con vencimiento a 6 meses, hasta el 31 de diciembre ante el éxito de su lanzamiento, a principios de septiembre. Este vehículo requiere una inversión mínima de 1.000 euros, y el máximo a remunerar es de 30.000 euros.

No obstante, a diferencia de otros, que no exige vinculación, este plazo fijo requiere cumplir con al menos uno de estos dos requisitos: domiciliar una nómina de más de 900 euros o contratar un fondo de inversión o plan de pensiones de la gama Arquia por importe igual o superior a 5.000 euros, quedando excluidos los fondos y planes garantizados, de objetivo de rentabilidad y de renta fija. En caso de no cumplir, la remuneración será del 1%.

Sin embargo, la oferta más atractiva a corto plazo está en manos de la italiana BFF Banking Group, que ofrece un 4,32% en su depósito a seis meses, más de lo que paga a un año, plazo en el que da un 4,06%. Esta entidad también comercializa un plazo fijo a tres meses por el que abona esta misma rentabilidad, del 4,06%. ?La cantidad mínima para acceder a estos productos es de 5.000 euros.

El segundo plazo con una rentabilidad más alta a corto plazo es el de Banco BiG, que ofrece un rendimiento del 4,25% a 6 meses desde 10.000 euros a los nuevos clientes que procedan de otras entidades. Este mismo banco paga otro 4% por el ahorro depositado 3 meses, y comercializa, también, un depósito combinado al 4,5%. En este caso, el 70% de lo invertido va a un depósito a 6 meses al 4,5% y el resto a un fondo de inversión a elegir entre los seleccionados por Banco BiG. Será preciso mantener el fondo hasta el vencimiento del depósito para recibir la remuneración.