ASM doblará su beneficio en solo cuatro ejercicios

Pocas empresas se han beneficiado tanto por la nueva fiebre por la Inteligencia Artificial como las semiconductoras. La industria acapara tanto a uno como al otro lado del Atlántico, las mayores ganancias en bolsa. En el Viejo Continente, una de las grandes protagonistas, ASM International -una de las firmas de Tressis Cartera Eco30, el fondo de inversión asesorado por elEconomista.es- alcanzaba esta misma semana máximos históricos.

La semiconductora neerlandesa consigue ganancias del 94% tan solo en este ejercicio. Esto supone que su negocio ha pasado de valer algo más de 11.600 millones de euros a inicios del 2023 a ahora superar una capitalización de 22.600 millones. Esta revalorización la convierte en la firma más alcista de Tressis Cartera Eco30 y una de las que más avanzan en el año del Stoxx 600. Esta importante subida hace pensar que su negocio ha llegado a una maduración y está siendo estudiada su permanencia dentro de la cartera Eco30 -cuya próxima revisión es en diciembre-.

Sin embargo, lo cierto es que el consenso de analistas que recoge FactSet aún ve crecimiento para ella a nivel operativo. Solo este ejercicio, los expertos esperan que ASM registre ganancias récords, de 770 millones de euros, superando en un 98% las cosechadas en 2022. Sin embargo, esperan un ligero retroceso para 2024 que, desde JP Morgan subrayan que se debe a "la debilidad persistente en el mercado que no parece que vaya a terminar de manera inminente". "Es probable que la memoria tarde en recuperarse y ASM indicó una nueva debilidad en energía y capacidad analógica desarrollada fuera de China", subrayan desde la firma de inversión. Sin embargo, su equipo de análisis no se muestra tan pesimista para más largo plazo ya que apunta que "siendo 2024 un reinicio, las acciones de esta firma ya han vivido una situación similar y las tendencias estructurales no están en duda". Así, desde JP Morgan siguen viendo a ASM International como "la primera elección dentro del sector europeo".

Con todo, tras el beneficio decreciente de 2024, las ganancias de la semiconductora volverán a despegar con fuerza en 2025, ejercicio para el que el mercado estima un nuevo récord, superando los 800 millones de euros. Esto supone que, desde 2022, cuando la neerlandesa registró un beneficio de 389 millones, doblará su beneficio en apenas cuatro ejercicios. Este es uno de los mayores crecimientos entre las principales firmas del sector del Viejo Continente. Por estas ganancias a largo plazo, se paga actualmente un PER -veces que el beneficio se recoge en el precio de la acción- de 27 veces que, aunque pueda parecer alto, es de los más bajos de los últimos ejercicios -en 2019 llegó a comprarse a 86 veces-.

ASM es, además, una de las pocas firmas de la industria que ofrece dividendo. Este es, junto con el de su compatriota ASML Holding, de los que ofrece más rentabilidad. Los 3,52 euros que los expertos esperan que reparta sobre los beneficios de 2024 rentan un 1%.