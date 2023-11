Hellofresh, uno de los valores estrella de Bestinver, cae un 22% en bolsa

Hellofresh, una de las principales apuestas de la cartera internacional de Bestinver, ha vivido hoy uno de sus peores días en bolsa, tras desplomarse un 22,48%, hasta situarse en los 15,9 euros. La razón se encuentra en el 'profit warning' que ha comunicado la firma de reparto de kits de comida a domicilio, tan solo un mes después de que presentara sus resultados del tercer trimestre, lo que ha destado las dudas de los inversores sobre la viabilidad de que pueda mantener la capacidad de crecimiento de su negocio.

En su advertencia al mercado, la compañía rebajaba la expectativa de ebitda para este año de un rango de entre 470-540 millones hasta los 430-470 millones de euros, por debajo de los 478 millones que de media estiman los analistas que recoge Bloomberg. Gran parte de este recorte se debe a los obstáculos que está encontrando la firma en Estados Unidos, uno de los mercados donde se está frenando el crecimiento ante las dificultades en algunos centros de producción y con la contratación de personal.

En concreto, la firma ha tenido que integrar como fijos a empleados que hasta ahora contrataba a través de firmas de trabajo temporal por cambios regulatorios. Y las restricciones de agua en uno de sus centros de producción, centrado en el segmento de ready to eat, también ha afectado a la capacidad de la compañía, que no ha podido compensar con su otro centro en el país norteamericano, que ha tenido a su vez problemas de mantenimiento más largos de lo previsto. Esto ha motivado que su crecimiento se haya visto afectado, en un momento en que el mercado esperaba justamente un punto de inflexión para el negocio de la firma en EEUU.

La compañía con sede en Berlín se convirtió en uno de los valores preferidos de los inversores durante la pandemia, periodo en el que durante el confinamiento la demanda de sus productos se disparó, al igual que su cotización en bolsa, donde llegó a cuadruplicar su valor hasta los 96 euros que alcanzó a finales de agosto en 2021, el máximo de los últimos cinco años.

Desde entonces, ha perdido un 83% de su valor, aunque en septiembre de este año tocó su techo en el año en los 33,86 euros. En Bestinver mantienen su confianza en una compañía que no solo no tiene deuda, sino que genera una caja neta de 500 millones y un ebitda de 450 millones de euros, con un enterprise value de 2.300 millones. Cifras que no justifican, a su juicio, la caída en bolsa, aparte de que va a destinar 150 millones a la recompra de acciones tras las fuertes inversiones realizadas en los últimos años. Y tienen en mente lanzar nuevos segmentos, como el de comida para mascotas o la distribución de carne y pescado por suscripción.

"Debería haber bajado un 6% en bolsa como mucho", asegura Tomás Pintó, responsable de la cartera internacional de Bestinver, quien reconoce que la credibilidad del equipo directivo ha sufrido con este profit warning presentado solo tres semanas después de los resultados del tercer trimestre. "Pero genera caja, no tiene deuda, es líder absoluto en su sector, sin casi competencia, y a nivel de grupo ya han mostrado crecimiento. Ahora el mercado quiere verlo en Estados Unidos, donde todos esperábamos un punto de inflexión para final de año", subraya.

Pese al batacazo de Hellofresh en bolsa, Bestinver Internacional, uno de los fondos de renta variable emblemáticos de la gestora propiedad de Acciona, no se ha resentido demasiado, ya que se revaloriza un 17,64% en el año, lo que le convierte en uno de los mejores fondos por rentabilidad dentro de la Liga Global de la gestión activa de 'elEconomista.es', compuesta por 260 vehículos de renta variable global, de los que más de un centenar son españoles.