Lobato (Ebury): "Saldremos a bolsa a partir de 2025, cuando alcancemos un ebitda de 200 millones"

Juan Lobato fundó, junto a su socio Salvador García, Ebury en 2009 en Londres. Dos años después la empresa saltó al mercado español, dedicada a la gestión y asesoramiento de pagos internacionales para pymes. Después de una década de crecimiento y expansión internacional, en 2019, Banco Santander se hizo con el 50,1%de la compañía por 400 millones de euros, y esta misma semana la firma ha reconocido su intención de salir a bolsa en los próximos años. Lobato explica la hoja de ruta que tiene en mente para la operación, que se producirá cuando el beneficio bruto sea lo suficientemente alto como para conseguir una salida a bolsa relevante. Su idea es lanzar la empresa al mercado en 2025, priorizando ante todo que las cifras que tiene como objetivo cuadren.

¿Qué valoración esperan tener para la salida a bolsa?

En nuestro sector, de pagos internacionales, las empresas se suelen valorar en ebitda. Con el ebitda que tengamos previsto para el año siguiente de que salgamos a bolsa, lo que vamos a hacer es aplicar el múltiplo que pague el mercado. Las empresas del sector cotizan en un rango de 15-25 veces ebitda. Creo que esa es la metodología adecuada. La valoración va a depender de la guía que demos para el año siguiente a la salida a bolsa.

¿Qué cifras de ebitda están manejando para los próximos años?

Estamos enfocados en alcanzar un ebitda en torno a los 200 millones de libras [unos 228 millones de euros al cambio actual] para el año 2026-2027. A esa cifra es a la que hay que aplicar la horquilla de 15-25 veces en valoración del sector. Es lo que me gustaría, conseguir salir con esos números. Me da igual salir un año antes, o uno más tarde;lo que me importa es salir con ese tipo de números, porque te da un tamaño de valoración que hace que la operación sea relevante. Empresas que van a una OPV y ponen en liquidez 100 o 200 millones no son tan interesantes como las que ponen en liquidez 1.000 millones. Para poner esos 1.000 millones tienes que valer 3 o 4 veces más que eso.

"Me da igual salir un año antes o después; lo importante es conseguir el tamaño necesario para que la operación sea relevante"

Esto determinará mucho el timing de la operación. Si ejecutamos bien, el timing nos dice que el año 2025 puede ser el año adecuado. Si ejecutas no tan bien, igual tendremos que esperar 8 o 10 meses. Va a depender mucho de nuestra ejecución, y quizá no tanto del mercado, porque hay comparables de sobra que confirman que esas valoraciones tienen los múltiplos adecuados.

¿En qué bolsas están pensando sacar las acciones a cotizar?

No está decidido. Estamos mirando y aprendiendo. Se puede hacer en una plaza, o en varias, pero no hemos tomado una decisión. Estoy valorando si salir a bolsa en dos plazas, porque tiene un beneficio para la empresa, ya que puedes tener acceso a inversores que no tengas en otro mercado. Lo que sí pienso que no es correcto es salir a cotizar en Estados Unidos, porque es un mercado en el que no tenemos presencia ni negocio. Si va a ser en una plaza europea, lo que incluye Reino Unido, o en dos, no lo hemos decidido. Reino Unido no es mal sitio, porque tenemos experiencia en el mundo de pagos y finanzas y en tecnología. Pero todavía no sabemos dónde lo haremos.

¿Cuáles son sus empresas comparables?

Alpha FX, que está en el mercado de Reino Unido, y tiene componentes parecidos. También está Wise, que tiene un tercio de su negocio parecido, de pagos internacionales. También está Wex, que está metida en pagos, y empresas grandes como ABM, que tienen una parte importante de sus ingresos en pagos internacionales. Estas empresas no son comparables directamente, pero hay gente que nos mete en la misma cesta en la que están ellos.

¿Qué 'free float' quieren tener como objetivo para la salida a bolsa?

Me gustaría hacer la salida a bolsa cuando tengamos un free float que se acerque a los 1.000 millones. Es lo que haría que la salida a bolsa sea interesante. Me gustaría estar ahí, pero va a depender un poco de la ejecución. Si no son 1.000 millones, y son 700, también está bien. Depende de cómo construyamos la salida a bolsa, para que sea interesante para que vengan los inversores adecuados. Al final los inversores están atraídos por el nivel de liquidez que tienes en la acción. Tienes un tipo de inversor, y para ello tienes que salir con un free float determinado, para eso tu empresa tiene que tener una valoración mínima. Hay que cuadrar todos esos factores, y que estén donde queremos. Para mí lo importante es que la empresa esté preparada para salir a bolsa, y eso lo quiero tener ya en 2024.

¿Qué tipo de inversores buscan?

De muy largo plazo. La empresa la montamos hace 12 o 13 años, pero hace 10 años hacíamos 3 millones en ingresos, y este año vamos a hacer 300. La oportunidad es muy buena, el producto es bueno y el equipo ejecuta bien. Entonces, yo nos veo muy al principio de nuestra vida. Quiero inversores que les guste eso, que vayan a estar metidos en la empresa a muy largo plazo; que les guste el equipo de gestión, la oportunidad que estamos viendo, la tendencia... y la que yo veo es que el producto de servicios financieros ligados a pagos es que nosotros podemos hacerlo mejor que la banca, por muchos motivos. Nuestra regulación es diferente, por ejemplo. Creo que en 20 años la empresa que lleva administraciones financieras de las pymes muy internacionales serán empresas como Ebury.

"Buscamos inversores de muy largo plazo. Creo que Ebury está muy al principio de su vida"

¿No tienen presencia en Estados Unidospor la fuerte competencia?

No. Creo que lo mejor, que es Estados Unidos, lo debemos dejar para el final. En Ebury, cada país en el que operamos hace que la capacidad que tenemos y nuestra propuesta sea mejor. Entonces, digo, vayamos al mercado más grande del mundo cuando tengamos la mejor propuesta posible, porque entonces ganaremos. Lo estoy dejando para cuando tengamos la plataforma en el sudeste asiático, en África, en partes de India, en Oriente Medio... Tendremos algo que nadie tiene, ni siquiera los bancos más grandes. La idea es entrar en Estados Unidoscuando tengamos una capacidad con la que nadie pueda competir. Es el mercado más grande del mundo y queremos entrar cuando sepamos que vamos a ganar.