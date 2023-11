La industria del automóvil rebota un 7% tras tocar mínimos del año

El sector automovilístico europeo se anota un rebote de casi el 7% desde los mínimos anuales que alcanzó a finales del mes pasado, tras el impulso de unos resultados más optimistas de lo vaticinado. Este alza le deja como el segundo segmento del Viejo Continente más alcista de noviembre, sólo por detrás del Real Estate, que suma un 7,7% en el mes.

Las compañías europeas del motor demostraron en el tercer trimestre una evolución de sus ventas y beneficios mejores de lo esperado por los expertos, en líneas generales, que han mantenido la cautela con la industria automovilística en todo el 2023.

De hecho, antes de conocerse los resultados de las grandes europeas del motor, los analistas de Bloomberg Intelligence relacionaban la penalización que las firmas del sector estaban sufriendo en bolsa (con parte de ellas en mínimos anuales a finales del mes de octubre) con una contracción en sus márgenes debido a la subida generalizada de los precios, que azotaba con mayor dureza a las compañías premium.

El principal lastre del sector en el presente ejercicio ha sido su incapacidad para mantener los márgenes de beneficio. Como recordó el analista de Banco Sabadell, Óscar Rodríguez, en la presentación de los resultados de Volkswagen de junio a septiembre las ventas "fueron sólidas aunque la compañía no aporta un soporte adicional sobre los planes de la compañía para defender los márgenes".

Ahora, con el fin de la huelga del motor en Estados Unidos, que afectó en particular a Ford, General Motor y Stellantis (Chrysler), el consenso de mercado recalibra sus expectativas para el resto del ejercicio. Stellantis arroja el mejor consejo de compra del sector, según FactSet, al ser también la única que mejora su recomendación frente a Volkswagen, BMW o Mercedes.

El consenso de mercado considera que cerrará el 2023 con un beneficio bruto que crecerá un 30% frente al ejercicio pasado hasta alcanzar los 18.600 millones de euros (la media del sector queda por debajo con BMW o Volkswagen con un crecimiento inferior al 10%). "Aunque se espera que Stellantis enfrente vientos en contra en el sector en 2024, la compañía parece bien posicionada para generar más de 10.000 millones de euros en flujo de caja libre anual subyacente el próximo año y en 2025" explicaron desde Bernstein. De hecho, el reciente repunte de la compañía, que solo en el mes de noviembre supone subir casi un 10%, deja a Stellantis a menos de un 3,5% de superar sus máximos históricos sobre los 19,2 euros.

A pesar del reciente rebote del sector cotizado, los expertos amplían aún más su recorrido en bolsa en próximas fechas. BMW y Stellantis cuentan con el menor potencial del ramo, aunque aún tienen un 14% y un 22% por delante, según FactSet. No obstante, es Mercedes la que más puede recuperar en el parqué para los expertos. Su acción tiene un potencial superior al 40% hasta el precio objetivo de consenso en los 81,7 euros.

Ferrari no evolucionó de las manos de sus pares. La compañía se beneficia de producir vehículos ligados al lujo de manera exclusiva (el resto de grupos del automóvil tienen líneas o marcas premium pero no se enfocan exclusivamente a esta línea). Los márgenes de la escudería italiana no se vieron afectados en el tercer trimestre, con un margen bruto por encima del 50% mientras que su margen de beneficio neto se quedó en el 21%.

"Ferrari enfrenta desafíos automotrices como otros fabricantes de equipos originales (Ferrari no es inmune a todos los desafíos de la industria automotriz), aunque su poder de fijación de precios lo coloca en una posición mucho más cómoda", explicó el analista de Citi, Harald C. Hendrikse. Esto también tiene su reflejo sobre el parqué donde sube más de un 55% en el año aunque su particular rally bursátil deja a la compañía un potencial inferior al 3%, hasta los 321,5 euros por acción, según FactSet.