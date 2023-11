Los fondos de bolsa norteamericana que ganan un 30% sin estar llenos de tecnología

Los fondos centrados en firmas tecnológicas como estrategia siguen ofreciendo un rendimiento que llega en los mejores vehículos de inversión colectiva a superar el 30%, como es el caso del Rural Tecnológico, de Gescooperativo, que alcanza el 35%, o el JP Morgan US Technology D (acc) Eur, que gana el 31,20%. Una rentabilidad más que aceptable, teniendo en cuenta que el Nasdaq 100 lleva un 26,5% en el año. Muchos fondos de bolsa norteamericana de estilo crecimiento han aprovechado la buena racha de las grandes tecnológicas, entre las que se encuentran Alphabet, Meta, Microsoft o Amazon, para obtener una alta revalorizacion en sus carteras, como Franklin Innovation A Eur, que tiene un peso superior al 57% en este sector, y que se encuentra entre los diez mejores fondos de renta variable de Estados Unidos, con clase en euros y disponibles para su venta en España.

Pero entre los vehículos de esta categoría con más rentabilidad se pueden encontrar carteras más diversificadas, aunque el peso de las compañías tecnológicas sigue siendo relevante. Es lo que ocurre con el PGIM Jennison US Growth EUR A Acc, que aunque para la inmensa mayoría de los inversores españoles es una firma desconocida gestiona 1,27 billones de dólares y cuenta con más de 1.400 profesionales de la inversión y cuenta con una amplia experiencia en la relación con aseguradoras.

Entre los mayores pesos de la cartera figuran Nvidia, que acapara hasta un 8%, según los últimos datos de Morningstar, y los conocidos como siete magníficos de Wall Street, pero también se encuentran firmas de consumo cíclico (25%) y relacionadas con el sector de la salud (11,84%), entre las que se encuentran las farmacéuticas Eli Lilly, Intuitive Surgical y Vertex Pharmaceuticals, o los grandes almacenes Costco.

En T. Rowe Price US Blue Chip Eq A Eur, que logra un rendimiento del 29,33% en el año, la tecnología representa un 37% y también aparecen los sospechosos habituales, pero su cartera está más diversificada por sectores: un 16,26% en consumo cíclico, un 10,46% en servicios financieros, un 17,26% en servicios de comunicación y un 14,50% en compañías sanitarias.

La firma de seguros de salud UnitedHealth Group, la aseguradora Chubb, la biotecnológica Thermo Fisher Scientific, el operador de redes inalámbricas T-Mobile US, la cadena de restauración Chipotle Mexican Grill o Roper Technologies, firma industrial que fabrica productos de ingeniería para mercados globales, son algunas de las firmas que aparecen en el fondo, donde también se pueden encontrar entidades como Morgan Stanley o Charles Schwab.

Otros fondos que logran un buen dato de rentabilidad con carteras diversificadas son el BGF US Growth E2, el Loomis Sayles US Growth Eq H-R/A Eur o el Franklin Templeton GF ClearBridge US Large Cap Growth Fund Class A Euro Accumulating, donde los sectores mencionados acaparan una parte importante de las carteras.

Dentro del grupo de fondos de renta variable norteamericana, el grupo de los que aplican una estrategia de crecimiento han tenido mejor recorrido que los value, y no solo por el tirón de las tecnológicas. De hecho, algunos fondos que siguen una estrategia mixta, denominados por Morningstar como blend, están consiguiendo buenos resultados de rentabilidad, como es el caso de Vulcan Value Equity II Acc, Allianz US Equity Fund CT Eur, Rural Estados Unidos Bolsa Estándar, JPM US Select Equity Plus D (acc) Eur o Threadneedle (Lux) US Contr Cr Eqs DU, donde el peso de la tecnología es inferior al 30%, y esto también repercute en una menor rentabilidad. Aún así, la revalorización es superior al 13% en los fondos mencionados. En el fondo de Gescooperativo, la gestora de las cajas rurales, el peso de los servicios financieros llega casi al 29%, y el de firmas industriales al 15%, mientras que las firmas de consumo cíclico superan el 17%.

Dos fondos españoles que están obteniendo rentabilidades de doble dígito son el EDM International American Growth R Eur, que gana casi un 12% en el año, y el Bestinver Norteamérica, con un 11,79% de revalorización. El primero, gestionado por Johan Svensson, tiene entre sus principales posiciones a la empresa de software Intuit, la firma de servicios en la nube ServiceNow o Danaher, especializada en productos y servicios médicos, industriales y comerciales. En el fondo de Bestinver, gestionado por Jaime Ramos, International Flavors Fragrances, Sempra Energy, Nextera Energy, Arch Capital Group y Bank of America son algunas de las firmas con mayor peso.