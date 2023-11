Horos AM se apunta al resto de 'value' y lanza un plan de pensiones de empleo

Horos AM, la gestora dirigida por José María Concejo y que cuenta en el equipo de inversión con Javier Ruiz, Alejandro Martín y Miguel Rodríguez, acaba de lanzar Horos Internacional Empleo PPE, que replicará la estrategia del Fondo de inversión Horos Value Internacional, uno de los dos fondos que conforman su gama, junto al Fondo de inversión Horos Value Iberia. La firma ya cuenta con un plan de pensiones, el Horos Internacional, que también sigue la estrategia de su fondo de renta variable internacional.

Con este lanzamiento, que contará con Caser como gestora del fondo de pensiones, Horos se une a las principales firmas value como Cobas y Azvalor que ya cuentan con planes de previsión para este segmento, aparte de los del sistema individual. La gestora de Álvaro Guzmán y Fernando Bernad tienen el Azvalor Global Value Empleo, mientras que la gestora de Francisco García Paramés tiene el Cobas Empleo 100 y el Cobas y el Cobas Autónomos, dirigido especiícamente a este colectivo de trabajadores por cuenta propia. Bestinver también dispone de dos fondos de pensiones de empleo, que son productos mixtos con distintos pesos en renta variable global según el perfil de riesgo. Magallanes Value Investors, la firma fundada por Iván Martín y Blanca Hernández, es la única que por el momento no ha lanzado ningún producto de empleo.

Los planes de empleo se convierten de esta manera en un nicho de negocio del que las gestoras independientes no quieren quedarse descolgadas, pese a la dificultad de competir con las grandes entidades financieras. Pero cuentan a su favor con el rendimiento de sus fondos de inversión en los últimos años y que su filosofía de inversión, el estilo valor, encaja con el horizonte de largo plazo de este tipo de productos.

Con este lanzamiento, Horos tiene la intención de fortalecer su presencia en el sector de los planes de empleo, y asegura que está trabajando ya para lanzar un plan para autónomos bajo el mismo paraguas, que permitirá a los autónomos aportar hasta 5.750€ anuales al vehículo.

La gestora de Concejo se ha convertido en una de las boutiques de referencia de los últimos años, con rentabilidades del 11,3% anualizado en la estrategia internacional y del 10,0% en la estrategia ibérica, en los últimos once años, período que incluye la última etapa del equipo de inversión en Metagestión.