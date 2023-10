El BCE no tocará los tipos por primera vez desde el inicio del 'tapering'

Semana importantísima la que viene en los mercados, que tendrán algunas referencias macro para seguir calibrando la resistencia de la economía, pero sobre todo, que será testigo de una nueva reunión de tipos por parte del Banco Central Europeo.

Hay que recordar que todavía no ha frenado en las subidas del precio del dinero, que ya se encuentra en el 4,5%. De cara a este jueves, se espera que los de Christine Lagarde no muevan ficha teniendo en cuenta que la última lectura de la inflación, la de septiembre , sorprendió a la baja desacelerando hasta el 4,3% interanual, dos décimas por debajo de la previsión. También las actas de la última reunión apuntaban a que no habría más subidas de tipos, aunque sí mostraban cierta preocupación por el incremento de los precios energéticos.

Además de esto, en Europa se conocerá el dato de confianza del consumidor de octubre y las encuestas PMI de actividad de este mes, así como los datos de empleo de agosto en Reino Unido y el índice ifo de confianza empresarial de Alemania, que también suele ser un termómetro importante en el Viejo Continente.

Al otro lado del Atlántico habrá tres referencias que vigilar en los próximos días. La primera de ellas el martes, con las encuestas PMI a los gestores de ventas. La segunda, el jueves, con el dato de crecimiento económico del tercer trimestre del año, para el que los analistas esperan un registro positivo del 4,1% con respecto al segundo trimestre del año. Por último, el viernes, se publicará el deflactor del PIB, que sirve también para medir la inflación y que apunta a una subyacente del 3,7% frente al 3,9% anterior. La Universidad de Michigan también publicará sus previsiones.

Por último, en Japón se dará a conocer el viernes el dato de inflación de octubre.

