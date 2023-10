Revenga: "En tres años, reduciremos el apalancamiento a la mitad"

Este jueves, 5 de octubre, Revenga Smart Solutions da su salto al BME Growth, siendo la octava firma que se une a este mercado en 2023. Fundada en 1972 por Manuel Revenga, esta compañía proporciona soluciones tecnológicas en el sector de la movilidad. Con una valoración inicial de 38 millones de euros, 3,44 euros por acción, para su CEO, Arturo Revenga, este es solo un primer paso en su andadura bursátil.

¿Cuál es el objetivo de su salto a BME Growth?

Hacemos tecnología para la movilidad inteligente. El salto a BME Growth nos tiene que permitir abrir mercados que tienen mucha importancia por sus planes de infraestructura. Por ejemplo, Estados Unidos con el Plan Biden o Australia, que tiene un plan de ferrocarriles muy potente. También poder acceder a proyectos más grandes.

¿Cómo recibieron los inversores la noticia de su salida a bolsa?

La respuesta ha sido muy buena, creo que por distintos motivos. Uno, porque es un negocio tecnológico, industrial, muy pegado a la realidad. Llevamos 50 años en el sector, no es un proyecto nuevo y es bastante sólido. Hay que cumplir con los planes que hemos anunciado, pero hemos pasado por momentos complicados, como crisis, el Covid, no hicimos ni ERES ni ERTES y hemos mantenido el equipo. Esa es una de nuestras ventajas, mantener un equipo con conocimiento.

Está siendo el año de la tecnología, ¿han escogido este momento para salir a bolsa dado el contexto?

Sí. El sector de movilidad inteligente tiene un crecimiento anual compuesto hasta el 2030 del 16,6%. El desarrollo tecnológico, en la IA, el Big Data, el IoT, eso es precisamente lo que hacemos. Llevamos más de 20 años digitalizando, es decir, pasando las comunicaciones analógicas a ceros y unos. Y ahora no solo haciendo eso, sino también recopilando datos. El operador ya no solo quiere una digitalización de la comunicación, sino que, además, quiere sacarle provecho a esa información. Es un momento de revolución tecnológica, que supone un cambio fundamental y un conductor global para los sectores transversales. El de la movilidad es uno.

¿Qué 'free float' van a manejar?

Estará por debajo del 25%. El grupo Revenga seguirá manteniendo el porcentaje mayoritario. Hemos puesto en marcha un Consejo de administración que le dará seguridad y tranquilidad a los inversores, con tres independientes y el presidente independiente, donde se han sumado personas muy relevantes del sector, como Alejandro de la Joya (fue CEO de Ferrovial y CEO de Cintra) e Isabel Pardo de Vera.

En su Plan Estratégico señala un crecimiento a doble dígito de ventas y beneficio, ¿cómo lo lograrán?

Está basado principalmente en la cartera que tenemos. Tenemos firmados contratos y pedidos por importe de 103 millones. La apertura del mercado en EEUU y Australia nos ayudará a subir esa cartera. Está basado también en la recurrencia de clientes y la base instalada. Por ejemplo, tenemos contratos a 20 años con Adif, con FCC y CAF de mantenimiento del Ave. Cada vez hay más contratos y más servicios tecnológicos que hacen que tengamos una posición de ventaja. Para mantener una tecnología cada vez es más complicado que un operador sea capaz de tener en su plantilla personal que domine todas las técnicas y que sea capaz de estar al día. Eso no es eficiente, es mucho mejor que haya especialistas como nosotros, que cuenten con un equipo continuo de innovación.

¿Qué apalancamiento tienen?

Sobre unas 5 veces/ebitda. Esa deuda está garantizada en un porcentaje elevado por el grupo Revenga y por la Patrimonial del grupo. Hay un objetivo de estar en 2026 en ratios entre 2,5-3 veces.

¿En cuál de sus divisiones prevén un mayor crecimiento?

Tenemos dos líneas de negocio. Una es Rail and Terminals, dirigida a todo lo que es ferroviario y también terminales, aeropuertos y puertos. La otra línea la llamamos ITS, que está en lo que es el vehículo, autopistas, autobuses, flotas, etc. En principio, ahora mismo está un 70% Rail and Terminal y un 30% ITS. Por la expectativa de ITS seguramente llega un punto en el que se equilibren.

En este proceso, ¿aparece la retribución al accionista?

Hemos dejado abierta la opción de poder retribuir con dividendo. Será el consejo el que valore la capacidad de poder hacerlo en función de cómo evolucione el proyecto.

¿Tienen aspiraciones en el largo plazo en bolsa?

Nosotros vemos este salto como un primer paso. Ahora mismo, somos la única oportunidad de inversión en tecnologías de movilidad dentro de BME Growth. Más adelante, sí nos gustaría estar en otras plataformas más grandes.