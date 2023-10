La banca española saca a la europea la mayor distancia del año: 7 puntos

Entre las razones que pueden explicar que este año una de las mejores bolsas de Europa sea la española está en la banca. Pero por un doble motivo. El primero de ellos es el mayor peso del sector dentro del Ibex en comparación con el resto de las bolsas del Viejo Continente. Sin embargo, hay otro y es que la banca española lo está haciendo también mejor que sus homólogos continentales.

El sectorial bancario del Ibex se ha revalorizado este año más de un 24% y está en máximos de marzo, cuando comenzó la crisis de Credit Suisse. En el mismo periodo, los bancos del EuroStoxx 50 se anotan algo más de un 16%. Esta distancia, de casi siete puntos porcentuales, es la mayor de todo el año.

Desgranando lo que ha pasado desde que comenzó el año, se identifican claramente dos grupos distintos. BBVA, Santander y Sabadell con alzas que van del 25 al 37% en 2023; y, por otro lado, Caixa, Unicaja y Bankinter donde, incluso, hay pérdidas este ejercicio.

Más allá de estas diferencias, desde que el BCE comenzó a subir los tipos de interés en julio del año pasado, la banca europea se viene aprovechando de un contexto cada vez más beneficioso para su negocio. "A la banca española realmente le ha empezado a ir bien a partir del cuarto trimestre del año pasado o el primero de este, cuando ya podemos tener comparativas interanuales mejoradas, especialmente en los márgenes por intereses", explica Nuria Álvarez, analista de banca de Renta 4. "Pero es que aunque no hubieran hecho nada, por el simple hecho de tener los tipos más altos ya ganarían más dinero automáticamente", agrega. "Los márgenes han mejorado enormemente, pero, sobre todo, porque el pasivo no está siendo prácticamente remunerado", explica Rafael Valera, CEO y gestor de Buy & Hold. "En contra, tienen la disminución del apetito por el crédito hipotecario como estamos viendo en los últimos datos", agrega el experto.

Pese a estas subidas, para los analistas estos valores no han agotado todo su potencial y aún tienen recorrido para seguir reflejando en el parqué su buen momento. De media, el consenso de expertos que recoge FactSet les concede un potencial del 28,5% de cara a los próximos 12 meses. También con algunas diferencias. Sabadell (la única que actualmente no recibe una recomendación de compra), Unicaja, CaixaBank y Santander cuentan con recorridos de más del 30% desde los niveles actuales. Bankinter, que es la que se ha quedado rezagada en bolsa últimamente, puede anotarse un 26% si alcanza su precio objetivo medio mientras que BBVA, que lidera las alzas del sector este año, tiene un recorrido inferior al 15% pese a que los expertos han ido mejorando sus valoraciones. Asimismo, el sector está cotizando a un PER 6 de cara a los resultados de este año, que implica un descuento del 30% frente a su media de la última década, que supera las 9 veces.

Desde Jupiter AM apuntan que "aunque es probable que la calidad de los activos de los bancos se resienta de forma gradual y moderada en el segundo semestre de 2023 y en 2024, pensamos que los bancos han mejorado considerablemente sus fundamentales durante los últimos 15 años, incluidas sus políticas de concesión de préstamos, sus niveles de liquidez y su capitalización y eso les permitirá absorber el incremento futuro del coste del riesgo vinculado a una posible desaceleración económica en Europa". "De hecho, a pesar de la situación puntual que se creó en Credit Suisse, el sector bancario europeo probablemente se encuentre en su mejor momento de siempre en lo que respecta a la calidad de sus balances", agregan.