Cómo aprovechar el mayor atractivo en años de la deuda americana vía fondos

La deuda pública americana ofrece una oportunidad no vista en años. La recompensa por comprar un bono con vencimiento a una década es la más alta de los últimos 16 años y el 4,47% que ofrece supera con creces el 2,7% que entrega su homólogo alemán. La Fed confirmó esta semana que todavía queda una última subida de tipos este año, y avisó de que los mantendrán altos durante más tiempo, lo que podría hacer que la rentabilidad del bono escale algo más. Pero aunque esto ocurra, y su precio baje, los cupones compensan ya esas posibles pérdidas.

Hay varias formas de comprar deuda pública americana, que atrae nada menos que 144.000 millones de dólares en lo que va de año, según Bank of America, donde consideran que al finalizar el ejercicio esos flujos podrían marcar un récord al alcanzar los 207.000 millones de dólares. Una opción para hacerse con un bono americano es solicitarlo directamente a brókeres de entidades como Bankinter o Renta 4, por ejemplo; y otra es mediante fondos de inversión o ETF.

En el caso de Bankinter cobra una custodia para cuentas abiertas del 0,05% al trimestre sobre el nominal, con un mínimo de 3 euros. Por su parte, Renta 4 cobra un 0,1% sobre el efectivo por la operativa y un 0,16% anual por la custodia.

Si se opta por la vía de los fondos, la primera decisión a tomar es la clase a elegir, ya que un mismo producto a veces tiene distintas clases: una en dólares, otra denominada en euros (que ofrece la misma rentabilidad que la clase en dólares pero ahorra el cambio de la divisa); y otra que cubre el riesgo divisa. En este último caso, el coste de la cobertura se detrae del valor liquidativo del fondo. La opción que más conviene depende siempre de las expectativas sobre la divisa (en este caso el dólar) y del propio coste de la cobertura.

Sobre lo primero, sobre el futuro del dólar, la mayoría de bancos de inversión coinciden en que hay motivos para pensar que esta moneda seguirá fuerte, como hasta ahora. "Dado que la Reserva Federal sigue hablando con dureza cuando se trata de mantener los tipos más altos durante más tiempo, y que esta narrativa resulta más creíble en los EEUU que en otras economías avanzadas donde los riesgos de recesión son más importantes, creemos que sigue siendo demasiado pronto para volverse bajistas con respecto al dólar", señala Simon Harvey, director de análisis de mercado FX en Monex Europe. Los propios hedge funds, o fondos de cobertura, que son aquellos vehículos de inversión que se apalancan, juegan más con derivados y tienen un enfoque más cortoplacista, se pusieron alcistas con el dólar por primera vez desde el mes de marzo.

Sobre lo segundo, sobre el coste de la cobertura, una forma de conocer de forma aproximada cuál será es calcular el diferencial entre la rentabilidad del bono alemán y el americano. Lo que se pierda entre ambos ofrece una idea aproximada del coste de la cobertura.

Qué oferta hay a nivel fondos

Morningstar incluye un total de 127 fondos y ETF en la categoría de deuda pública americana disponibles a la venta en España. En esta cifra se incluyen las diferentes clases de un mismo fondo. El saldo de estos vehículos es negativo en el año, con pérdidas medias del 0,19%, inferiores, eso sí, a las de una cesta representativa de deuda pública americana, que retrocede un 1,21% en el mismo periodo, según los índices de Bloomberg y Barclays. Los últimos años han sido complicados para la renta fija, en general, que ha generado fuertes pérdidas para el inversor. En el caso de estos bonos su precio cae más de un 16% en los últimos tres años. Eso explica que los fondos que invierten en este activo cedan de media un 2,5% al año en el mismo periodo.

Si se toma como referencia ese plazo, de 3 años, y se tienen en cuenta solo los accesibles al particular que se centren como tal en los bonos del Tesoro americano, uno de los que mejor aguanta en este periodo es Franklin US Government W(acc)USD, con tres estrellas Morningstar sobre un máximo de cinco, y contiene las pérdidas al 0,73% anualizadas. También BL-Bond Dollar BI USD, que tiene la misma calificación y cede un 1,39% al año en los últimos tres. Ambos son en dólares. Si se busca opciones con la divisa cubierta, hay ETFs como UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds H EUR Aacc y fondos como MFS Meridian US Government Bond AH1 EUR. En los dos casos las pérdidas son superiores (ver gráfico). Puede consultar el buscador de fondos de elEconomista.es aquí.

Otro aspecto a tener en cuenta es que, a medida que se acerca el inicio de la bajada de tipos, que el mercado espera en junio y julio del año que viene en Estados Unidos, entidades como Renta 4 recomiendan aumentar las duraciones en la deuda pública.