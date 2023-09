El reloj de la inversión apunta a la renta fija

Es cierto que el mercado ya lleva meses avisando de un verdadero punto de inflexión en la inflación, los tipos de interés y, en consecuencia, los spreads de los bonos soberanos. Este punto de inflexión no termina de concretarse y eso hace que a corto plazo todavía haya inversores que estén perdiendo con la renta fija pública a corto plazo o incluso que aquellos que entren ahora en las próximas semanas no terminen de hacer pie.

Sin embargo, es innegable que tarde o temprano este punto de inflexión va a llegar y, una vez que el mercado lo descuente, haberte anticipado a ese momento para comprar bonos en el argot futbolístico es algo así como chutar a puerta vacía. No cabe el error. No existe la posibilidad de fallo. Hasta Morata acertaría.

La cuestión es que a muy corto plazo todavía hay que tener algo de estómago por si la inflación da algún susto más. JP Morgan se mantiene alcista en renta fija pese a que Powell insistió en Jackson Hole la semana pasada en que podría haber más subidas de tipos. "Pero incluso si eso sucede, la renta fija va hacerlo mejor gracias a las rendimientos actuales", indican.

Y es que si uno mira las principales referencias gubernamentales, los bonos a 10 años de Estados Unidos, Reino Unido o Italia superan el 4%. Francia, España o Portugal el 3% y sin salir del euro, el riesgo cero de Alemania se remunera por encima del 2,5%. Pero es que, además, se da ahora que la curva en varias de estas referencias están invertidas. Es decir, se le exige más rentabilidad a los vencimientos más cortos, especialmente en EEUU, donde la deuda está descontando una mayor probabilidad de recesión en los próximos dos años. Por eso a este bono se le exige casi un 5% ahora mismo. De hecho, esta misma semana marcó un máximo de los últimos 16 años en el 5,07%.

Agosto, por tanto, ha resultado como el cuarto mes consecutivo con pérdidas para el tenedor de deuda americana pero cada vez son más los analistas que ven el techo cerca o muy cerca. "Las valoraciones están realmente baratas", señalan en JP Morgan. Desde ese punto máximo, y haciendo un ejercicio de distintos escenarios, si alguien compra un bono a 2 años y lo vende en marzo del año que viene, ganaría un 2,4% si la rentabilidad aumenta 50 puntos (el precio cae) mientras que si hay compras y el rendimiento exigido cede 50 puntos básicos, las ganancias serían del 3,6%. Ganar o ganar. Con el cinco años este rango oscilaría entre el 0,7 y el 4,6% y solo sería a partir del T-Note cuando cabe la posibilidad de perder si las ventas hasta marzo mueven la referencia en 50 puntos.

Sobre las duraciones, Rafael Valera, de Buy & Hold, apunta que "ahora mismo el mercado no prima prácticamente el riesgo de duración. Vemos las curvas planas en Europa e invertidas en EEUU, por lo que, para tomar este riesgo con mayor exposición, habría que tener clarísimo el cuadro macro a futuro y no es el caso". "Los datos que hemos ido conociendo este verano apuntan a una moderación en el mercado laboral y en la inflación y si a eso unimos la preocupación que tiene la Fed por el difícil acceso al crédito y el enorme endeudamiento, es posible que hayamos asistido a las últimas subidas de tipos en un largo tiempo", expone Ignacio Fuertes, director de inversiones de Miraltabank. "Desde un punto de vista de valor relativo, las tires de los bonos gubernamentales, en especial los americanos, vuelven a resultar cada vez más atractivas, a lo que hay que añadir que el incremento de los costes de financiación pueden poner en problemas a la economía americana, por lo que nos gusta bastante la duración a pesar del movimiento del último mes", agrega el experto. Desde Garanti aportan que "ahora mismo las valoraciones de la bolsa no son atractivas frente a los rendimientos reales a 10 años y los diferenciales de crédito. Además, los modelos de rentabilidad total son muy favorables a la renta fija".

En Julius Baer también coinciden con la visión de que la mayor parte del ajuste de las rentabilidades por las subidas de tipos ya ha pasado y que "los rendimientos reales ya son atractivos a estos niveles".

Por el contrario, para Valera "la prima de los bonos soberanos de EEUU todavía no es la suficiente para compensar el riesgo divisa" y Chris Iggo, de AXA IM, advierte de "las ventas de agosto han proporcionado un mejor punto de entrada pero aún podría haber riesgo de decepción mientras esté el riesgo de recesión".