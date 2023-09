El Banco de Inglaterra anunciará en solitario su alza de tipos en septiembre

Catorce bancos centrales tienen una reunión prevista en el mes de septiembre, pero solo en uno de los casos el mercado augura una clara subida de tipos de interés en este periodo. Según las previsiones que recoge Bloomberg, el Banco de Inglaterra (BoE, en inglés) anunciará un nuevo alza de tipos de interés el próximo 21 de septiembre con lo que situaría la referencia en Gran Bretaña en el 5,5%.

Y tras este ajuste de la política monetaria del BoE vendría otro movimiento idéntico en la siguiente reunión que descartan la posibilidad de ver una pausa de la institución para ver la reacción de la economía a sus políticas.

La economía británica no evoluciona en la misma línea que el conjunto de la eurozona, donde la inflación tiende a la baja, aunque no sea al mismo ritmo en todos los Estados miembro. En el caso del Reino Unido el Índice de Precios al Consumo aún se sitúa en el 6,8% mientras que el dato subyacente se mantiene firme en el 6,9%.

De ahí que el mercado considere que el Banco de Inglaterra continuará con su ajuste por más tiempo que en el caso del Banco Central Europeo hasta conseguir el objetivo del 2%. Aunque es probable que el BoE no tenga necesidad de alcanzar ese 2% si el crecimiento de la economía se resiente más de lo esperado por la política económica o el desempleo se dispara. "El Banco de Inglaterra ha demostrado que es muy sensible al crecimiento, no sólo a la inflación, y no parece tener apetito para generar la recesión necesaria para que la inflación vuelva al 2%", apuntó el analista macroeconómico de Wellington Management, John Butler.

Por otra parte, el banco central turco anunció por sorpresa un alza de 750 puntos básicos en su última reunión en un giro de la institución para controlar el auge de los precios, por lo que no se descarta que en su cita de septiembre pueda producirse otro movimiento similar que deje la referencia por encima del 25% actual.