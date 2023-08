El atractivo de 'pescar' a los pequeños del caladero: el gran descuento del EuroStoxx Small

El mítico eslogan de pezqueñines no, gracias no vale actualmente en el parqué bursátil. Al menos, no en Europa. El EuroStoxx Small Cap, que aglutina a las firmas de tamaño pequeño y mediano del Viejo Continente, cuenta con un gran atractivo para el inversor, ya que ofrece un PER (veces que el beneficio se recoge en el precio de la acción) de 13,5 veces, lo que lo deja con un descuento sobre su media histórica de la última década del 76% y un abaratamiento con respecto a los últimos 20 años del 67%.

Se trata, no obstante, de una rebaja cuatro veces mayor que la que ofrece su hermano mayor, el EuroStoxx 50, con un descuento del 17,4% sobre la década y del 8% con los últimos 20 años.

Además de un descuento mucho mayor, la diferencia actual entre ambos multiplicadores es únicamente de un punto, con un PER 12,2 para el EuroStoxx y las ya mencionadas 13,5 veces para el que recoge a las compañías de menor tamaño. A esto se añade un recorrido menos optimista en bolsa para los títulos del EuroStoxx Small, que acumula ganancias de algo más del 4% en lo que va de año frente al 10% del EuroStoxx 50, la fortaleza que están demostrado sus integrantes en materia de ganancias –en un año nada fácil– también aúpa el atractivo de su ratio. Desde el primero de enero hasta hoy, la mitad de compañías de este selectivo anotan un alza en la estimación de beneficio neto para 2023, según datos del consenso de expertos que recoge FactSet.

De hecho, el conjunto del EuroStoxx Small registra un crecimiento del 24% en sus beneficios en este segundo trimestre del año, frente a la contracción del 2,6% en el resultado del EuroStoxx 50 y del 6,2% en las ventas. Por sectores dentro del índice que agrupa a las empresas del Viejo Continente más pequeñas, el consumo discrecional es el líder en crecimiento en este periodo.

El segmento de materiales básicos es el segundo que más incrementa las ganancias dentro del índice, con un 50%. Además, este es también el que más bate las expectativas del consenso que agrupa Bloomberg, y rebasa en un 425% los beneficios que se preveían para el conjunto del sector para este segundo trimestre.

Por valores, veinte firmas del EuroStoxx Small cuentan con multiplicadores inferiores a 10 veces. AirFrance está en cabeza, con un PER de 3,28 veces, y también sobresale como la compañía que ve un mayor incremento de beneficios estimados para 2023 desde que arrancó el año hasta hoy, de un 340%. Y es que, los resultados del segundo trimestre de la aerolínea reforzaban estos pronósticos, ya que informó de unos beneficios trimestrales mayores de lo previsto (aumentó el beneficio operativo en 347 millones de euros a 733 millones de euros en comparación con el año pasado), impulsados por un aumento del número de pasajeros transportados entre abril y junio y una situación mucho más favorable en los aeropuertos este verano tras las huelgas y la escasez de personal del año pasado, indicaban desde Reuters.

Entre las compañías con los multiplicadores más atractivos del selectivo hay dos bancos: el italiano BPER y el español Bankinter. El primero, con un PER de 3,6 veces, sufría un gran batacazo en bolsa después de que la presidenta italiana, Geogia Meloni, anunciara a principios de agosto por sorpresa el impuesto a los beneficios extraordinarios de los bancos –un sector con ganancias récords gracias a las subidas de los tipos de interés–. Así, la firma rebotaba con fuerza en las jornadas posteriores y es una de las más alcistas del índice.

Bankinter, por su parte, no cosecha éxito en bolsa, con una caída del 4%, pero sí que bate estimaciones y es el banco español que anota un mayor crecimiento en esta temporada, de hasta un 93% (con un beneficio por acción [BPA] de 0,250 euros).

El 'hermano menor' del Ibex

Ya en España, pese a que el índice que aglutina a las compañías de pequeña capitalización, el Ibex Small, tiene un multiplicador mucho más alto que el de su hermano mayor, de 25 veces, también cuenta con un potente descuento respecto a sus medias: del 34% con la década y del 61% con los últimos 20 años.

El Ibex 35, por su parte, tiene uno de los precios más golosos entre los índices europeos, de 10,2 veces, y uno de los más bajos del ejercicio. Con una subida de en torno el 12% en lo que va de año, sus beneficios baten previsiones en un 16%.