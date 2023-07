'La Cartera' se asegura un 10% en Santander con un 'stop' en los 3,43 euros

Las subidas en bolsa de esta semana acercan a La Cartera de elEconomista a alcanzar un 30% de rentabilidad desde su creación hace dos años y medio. Dentro de la composición actual, donde recordemos que la exposición a bolsa es del 70% (un 30% en liquidez esperando a Viscofan, Iberdrola y CaixaBank), la firma más alcista es Santander, con casi un 19% de subida desde que se abrió la estrategia.

Este buen momento por el que está pasando la banca permite que la herramienta de gestión activa de elEconomista.es fije un stop de protección en el banco cántabro. Se va a situar en los 3,43 euros, lo cual asegura una rentabilidad del 10% en Santander si viene una corrección. No obstante, desde La Cartera se sigue confiando en el sector en general y en Santander en particular, la cual recibe una clara recomendación de compra y ofrece un potencial alcista del 26% hasta los 4,65 euros donde el consenso de analistas que recoge Bloomberg fija su precio objetivo de cara a los próximos 12 meses. Asimismo, es el banco español que se compra más barato por PER (veces que el beneficio se recoge en el precio de la acción), por debajo de 6 veces.

Además de esto, durante los últimos días Viscofan ha rozado su precio de entrada, fijado en los 59,2 euros. Desde este punto, el fabricante de envolturas tiene un recorrido al alza de más del 20%. De igual forma, los ascensos de Cellnex (donde, recordemos, hay una doble posición abierta) la han acercado a los 39,1 euros donde tiene el objetivo y precio de venta.

Por último, hay que mencionar a Fluidra, que aunque todavía se encuentra en pérdidas dentro de La Cartera, esta semana ha borrado gran parte de ellas gracias al impulso que ha supuesto su presentación de resultados. Desde el lunes pasado rebota más de un 14% y se acerca así a los 20 euros, máximos de hace un año. Agota, de momento, el recorrido que le dan los analistas.