Sólo cuatro analistas ven potencial en Naturgy tras revisar su Plan Estratégico

La actualización del Plan Estratégico de Naturgy, donde entre otras mejoras se revisa ligeramente el objetivo de ebitda para 2023, no ha terminado de encandilar al mercado, que no registra grandes cambios en su valoración tras la publicación de la nueva guía y sus títulos corregían ayer en el parqué un 0,65%. Y es que, aunque la compañía sí que ve un gran impulso en su valoración en lo que va de mes, que la dejan con el precio objetivo más elevado desde el año 2008, el consenso de expertos que recoge Bloomberg todavía no otorga potencial alcista a la utility, con un precio objetivo un 8% inferior a su cotización.

La compañía presidida por Francisco Reynés presentaba el lunes la última revisión de su estrategia 2021-2025, que comprendía, entre otras, un alza en los objetivos de 2025 gracias a un entorno más favorable de los precios de la energía (gas y electricidad). El ebitda (beneficio bruto de explotación) previsto por el grupo para 2025 se sitúa ahora en 5.100 millones de euros frente 4.800 millones de euros en el plan anterior (un 6,3% más), así como una reducción de la deuda neta de 16.900 millones a los 16.000 millones contemplados en la actualización.

Unas cifras del todo positivas pero que no se han recogido con la misma alegría en el mercado. Entre los cambios registrados este lunes y martes entre las diferentes casas de análisis que la siguen, sólo cuatro de las 11 que han revisado la valoración realizan un alza en la misma, y sólo cuatro ven recorrido a sus títulos. Dos de las entidades que revisan su valoración, en cambio, recortan su precio justo: Barclays realiza el mayor tijeretazo, de 29,6 euros a los 28 de la última actualización, y PNB Paribás, de los 27,7 euros de antes a los 27,4 euros actuales.

Bankinter es la que realiza el mayor alza en su valoración, al pasar de los 28,40 euros por acción de antes a los 30,40 euros actuales, y también cambia el consejo de vender por el de mantener los títulos de Naturgy. A pesar de la mejora en la valoración, desde la entidad no creen que sea el momento de comprar los títulos de Naturgy por tres motivos: "Los ratios de valoración no son suficientemente atractivos (PER 2025 de 15,1 veces); menor liquidez tras la opa de IFM, con un free-float de 14% frente al 32% anterior; existen otras opciones en el sector con mayor potencial de revalorización, más liquidez y mayor rentabilidad por dividendo", desprenden en un informe. Y es que, la compañía anuncia en su nueva estrategia una mejora del dividendo suelo hasta 1,40€euros por acción (sujeto al mantenimiento de un rating crediticio de BBB por S&P) frente 1,20 euros/acción en el plan inicial. Un efectivo que se traduciría a una rentabilidad del 5% en 2023-2025 pero que, según opinan desde Bankinter, sigue siendo inferior al de otras compañías del segmento.

Desde Renta 4 coinciden con Bankinter en que la cotización de la utility todavía se encuentra en unos máximos exigentes, y no realizan cambios, de momento, en su valoración: "Revisaremos nuestras cifras hasta 2025 recogiendo la normalización prevista en los mercados energéticos y con ello nuestra valoración y recomendación, si bien seguimos considerando que la cotización se encuentra en unos niveles exigentes y reiteramos por el momento la recomendación de infraponderar y el precio objetivo de 25,36 euros", explican.

En cuanto al proyecto Géminis (la escisión en dos de la compañía) que seguirá vigente, según comunican también en la nueva estrategia, desde Renta 4 consideran "complicado" que se pudiera autorizar la operación desde las distintas autoridades, "independientemente de quien se encuentre en el ejecutivo, ya que de alguna forma se perdería el control por parte de la administración de los contratos de suministro de gas del país", indican. Con todo, aunque la nueva hoja de ruta de Naturgy no ha supuesto un gran revulsivo en el mercado, la valoración de Naturgy sí que había cogido impulso desde el inicio del mes, y es la compañía del Ibex que ve un mayor aumento en el precio objetivo, de casi un 7%.