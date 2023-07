El cofundador de Facephi y presidente del CF Intercity saca a bolsa su tercera empresa: las cafeterías Vanadi

Después de lanzar al mercado una tecnológica de reconocimiento facial, Facephi, y el primer equipo de fútbol cotizado, el CF Intercity de Alicante, Salvador Martí se embarca ahora en la salida al mercado de otra tercera compañía. En esta ocasión se trata de la cadena de cafeterías Vanadi, que sale al mercado con una valoración de 20,1 millones de euros pese a haber cerrado con más pérdidas que ingresos 2022.

La sociedad que preside Salvador Martí ha logrado la aprobación del consejo de administración de BME Growth para la incorporación de Vanadi Coffe el próximo 20 de julio. El organismo ha avalado el informe de evaluación favorable emitido por el Comité de Coordinación de Mercado e Incorporaciones.

Como referencia para el inicio de la contratación de las acciones un precio de 3,28 euros por acción, lo que implica una valoración total de la compañía de 20,1 millones de euros. Este precio coincide con el establecido en el informe de valoración realizado por Gesvalt con anterioridad a su incorporación al mercado.

El código de negociación de la compañía será "VANA". El Asesor Registrado de la empresa es Deloitte, mientras que GVC Gaesco Valores actuará como Proveedor de Liquidez. Vanadi será así la séptima empresas que se incorpora a este mercado de BME en 2023 y también es la séptima empresa procedente del Entorno pre Mercado que da el salto a BME Growth.

La compañía gestiona locales de hostelería en los que su seña de identidad es el concepto de comida rápida y saludable. La estrategia de Vanadi pasa por un fuerte crecimiento orgánico en número de cafeterías.

La nueva cotizada

Martí, que en el caso de Facephi dejó los puestos de responsabilidad para presidir el Intercity CF aunque sigue siendo socio, es el presidente y el primer accionista de Vanadi, con algo más del 21%.

La cadena de cafeterías tiene actualmente diez establecimientos, la mayoría en la ciudad de Alicante aunque también en otras poblaciones de la provincia, como Elche y Benidorm. Al cierre de 2022 la empresa registró unos ingresos de apenas 471.605 euros y unas pérdidas de 938.110 euros, una situación que la compañía justifica por su juventud ya que en 2021 no tuvo ingresos y su estrategia de crecimiento, algo que ya ocurrió con Facephi, que de hecho salió a bolsa cuando no tenía ingresos, y el CF Intercity, que no espera ganar dinero hasta ascender al fútbol profesional.

Sus planes son llegar a 25 locales este año y duplicar hasta los 50 a finales de 2024, con unos ingresos de 15,6 millones.

Antes de su salida a bolsa, la compañía anunció en abril un acuerdo de inversión de hasta 10 millones de euros con el fondo Alpha Blue Ocean, a través de la emisión de bonos y warrants convertibles en acciones. Esa firma fue la misma que apoyó al CF Intercity que se encontraba al borde de la quiebra si no lograba fondos para cubrir sus pérdidas.

El acuerdo aseguraba el cierre de un primer tramo de dos millones de euros, que elevó la valoración de la compañía a la cantidad de veintidós millones de euros en la valoración previa a cotizar.