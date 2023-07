La banca de EEUU todavía no se ha apuntado a la 'fiesta'

No hay que perder de vista a la banca estadounidense ya que es uno de los sectores que ha quedado más rezagado en las subidas de los últimos meses y esto es algo que podría ser la excusa perfecta para estar en el punto de mira del fuerte apetito inversor y de asunción de riesgo que todavía sigue siendo muy alto en el mercado.

Este retraso puede verse a la perfección analizando la evolución del gigantesco ETF SPDR S&P Bank (KBE), que aún tendría que subir alrededor de un 65% para recuperar la caída que nació en los altos del año pasado, en torno a los 59 dólares. Esta corrección bajista ha servido para que este ETF haya alcanzado la zona de los 30 dólares, lo cual supuso que ajustara el 78,60% de Fibonacci de toda la tendencia alcista que inició en los mínimos de marzo de 2020, que fueron el suelo en época Covid.

Después de corregir hasta esa zona de soporte teórico tan importante, entiendo que el ETF podría estar sentando las bases para retomar su tendencia alcista principal o, cuando menos, para desarrollar un fuerte rebote que sirva para recuperar parte de la caída desde los altos de 2022. En este sentido, considero muy probable que asistamos a una subida hacia al menos los 50 dólares del KBE, que son los máximos que alcanzó en febrero. Si esto sucede supondría ver como el conjunto de la banca norteamericana subiría alrededor de un 40% desde los actuales niveles.

Un escenario alcista en la banca estadounidense se confirmaría, o ganaría muchísimos enteros, si el ETF (KBE) logra batir resistencias que presenta en los 38,40 dólares, que se encuentran a apenas un 6% de niveles actuales. Por el contrario, esa hipótesis alcista perdería fuerza o se dilataría en el tiempo si cede soportes en los 33,50 dólares, que están también a un 6% de distancia.

Si el ETF se aproxima en próximas sesiones a esa zona de soporte de los 33,50 dólares, operativamente estaríamos ante una oportunidad maravillosa para poner un pie en banca de EEUU, ya sea a través de este ETF SPDR S&P Bank (KBE) o directamente tomando posiciones en los principales bancos norteamericanos. Si compramos en ese entorno podríamos entonces utilizar un stop vinculado a que el KBE no pierda los mínimos de mayo en torno a los 30 dólares, cuyo alcance lo vería como una oportunidad para poner un segundo pie.

Con esta hipótesis alcista en la cabeza voy a señalarles a continuación dónde podrían comprarse los principales bancos de EEUU.

Análisis técnico del ETF SPDR S&P Bank (KBE)

JPMorgan Chase

Es el principal banco de Estados Unidos, con bastante diferencia. Sigue siendo una de las instituciones dedicadas al mundo de las finanzas más antiguas del planeta (por J.P. Morgan).

JP Morgan es de los bancos que se encuentra más cerca de recuperar toda la caída desde los altos que estableció a finales de 2021 y comienzos de 2022 en torno a los 162 dólares, concretamente a un 14% de distancia. Esta fortaleza no debe ser vista como algo malo ya que, a diferencia de lo que pueda parecer, comprar fortaleza es mucho mejor que comprar debilidad. De hecho, en un entorno de subidas en el sector no me sorprendería que JP Morgan no solamente se conforme con recuperar sus altos del 2021, sino que probablemente acabe marcando nuevos altos de todos los tiempos.

Análisis técnico estratégico de JPMorgan Chase

Si deciden comprar JP Morgan háganlo con un stop vinculado a que el banco no cierre el hueco que abrió semanas atrás desde los 128 dólares, sin perjuicio de que de un modo muy agresivo hasta podrían utilizar un stop en los 136 dólares, cuya cesión no tendría sentido en un contexto de fortaleza sectorial.

Bank of America

Es considerado como la quinta compañía más grande de EEUU por ingresos y la tercera a nivel mundial, pero lo que más me llama la atención es que se encuentra dentro de la lista de valores seleccionables para la próxima revisión de Tressis Cartera Eco30. Esto es algo que nos indica que estamos ante una compañía que presenta los mejores fundamentales dentro de su sector, así como unos ratios de crecimiento sumamente atractivos y que se pueden comprar a multiplicadores de beneficios y valoración muy inferiores a los de la media del mercado.

Análisis técnico estratégico de Bank of America

Técnicamente, sería partidario de comprar el banco si supera resistencias que presenta en los 30 dólares, que es la directriz bajista de la figura triangular que parece estar acotando la consolidación durante los últimos meses. Este tipo de formaciones triangulares suelen resolverse a favor de la dirección de la tendencia previa, en este caso, bajista, pero en ocasiones sirven como figuras de vuelta. Si Bank of America supera los 30 dólares estaríamos ante el segundo caso y de ahí que sugiera esperar a que eso suceda antes de comprar.

Wells Fargo

Es el tercer principal banco de EEUU y analizando su curva de precios podemos ver como en la zona de los 35 dólares, que es el soporte que frenó las caídas en junio de 2020 y en marzo de este año, se están sentando las bases de un suelo y desde ahí todo apunta a que es cuestión de tiempo que Wells Fargo se dirija a recuperar los altos de 2022 en los 58 dólares, que se encuentran a un 35% de distancia.

Análisis técnico estratégico de Wells Fargo

Con stop agresivo en los 40 dólares y direccional (stop conservador) en los 35 dólares, pueden comprar buscando alzas hacia los 58-60 dólares, cuyo alcance ganaría muchos enteros si el banco supera resistencias de 48,50 dólares, lo cual confirmaría un claro patrón de giro en forma de doble mínimo en los 35 dólares.

Citigroup

Es una de las compañías de servicios financieros más importantes del mundo y sin lugar a dudas uno de los bancos principales de Estados Unidos. Lo que me llama la atención de Citigroup es que desde el punto de vista técnico parece que es el que está desarrollando la figura de vuelta más clara y amplia ya que lleva sentando las bases de la misma desde mediados de 2022.

Análisis técnico estratégico de Citigroup

Concretamente les hablo de un patrón de giro en forma de cabeza y hombros invertido que se confirmaría si la cotización supera los 52,85 dólares. Buscando que eso tome cuerpo pueden comprar en los niveles actuales con stop en los 41,50 dólares. El objetivo que habría que perseguir se localiza en los 75 dólares, que son los altos históricos que estableció en el 2021.

