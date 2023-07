Creand WM advierte de las caídas de beneficios que el mercado aún no ve

Creand Wealth Management, la firma de inversión del grupo Credit Andorrá, considera insostenible que las compañías puedan mantener el incremento de precios que les ha permitido aumentar el margen de sus ventas, aunque la inflación se frene. "Con subidas de tipos de interés de 500 puntos básicos, se tiene que romper algo en la economía, como ocurrió con Silicon Valle Bank en marzo. Y el mercado no residencial norteamericano comienza a ser ya un elefante en la economía", apuntó Luis Buceta, director de inversiones de la firma, durante la presentación de perspectivas trimestrales este miércoles.

La evolución del mercado laboral de Estados Unidos será determinante para que la Reserva Federal comience a plantearse bajar los tipos, algo que en la firma no prevén hasta bien entrado el próximo año. "La inflación ha empezado a desacelerarse, pero se mantiene alta. Los bancos centrales tienen que analizar el efecto de las subidas de tipos, y no van a bajarlos tan rápido como el mercado descuenta. Además, tienen que reducir la liquidez, lo que equivale a seguir subiendo tipos", explicó.

A su juicio, no hay que poner el foco en la bajada de tipos sino si se produce por una fuerte caída del mercado laboral, en un entorno en el que las familias han consumido gran parte de sus ahorros y las empresas ya no cuentan con el apoyo de la financiación barata y las ventajas fiscales de los últimos años. "Es difícil que se mantenga el crecimiento de beneficios de las empresas, van a retroceder y se tendrán que revisar a la baja porque históricamente el poder de fijación de precios tiene un límite", apuntó Miguel Ángel Rico, director de inversiones de Creand AM, la gestora del grupo.

De ahí que en Creand prefieran apostar por compañías de corte más defensivo y de calidad, en sectores como consumo estable o el farmacéutico, que han sufrido correcciones, mientras que en el tecnológico advierten de que hay que ser selectivos para aprovechar la narrativa de la inteligencia artificial. "Las bolsas han descontado que no va a haber recesión pero tras el rally del primer semestre están las grandes firmas tecnológicas norteamericanas", advirtió Buceta, quien prefiere la renta variable europea, más expuesta a la recuperación de China y al sector financiero y "menos sobrevalorada".

Pero en la firma prefieren, no obstante, "pecar de cautos" y aconsejar a sus clientes que la renta fija acapare más de un 50% de las carteras. "Lo que antes era un problema, encontrar remuneración a la liquidez, hoy lo tienes bien pagado con un bono a corto plazo sin asumir riesgo", señaló el director de inversiones de Creand WM, que recomienda ir construyendo posiciones en deuda emergente al ser mercados con una inflación contenida y tener un ciclo monetario adelantado al de los países desarrollados.