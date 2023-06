Tressis: "Los beneficios están aguantando y las valoraciones no son exageradas, por eso aún vemos recorrido"

La gestora Tressis ha presentado esta mañana sus perspectivas de cara a la segunda mitad del año, en las que se muestran moderadamente optimistas tanto en renta variable como en renta fija. En el escenario macroeconómico, aunque reconocen que habrá una gran desaceleración, descartan una crisis "gracias al ahorro, a la solvencia de las empresas y a unas valoraciones que no son exageradas", explica José Miguel Maté, CEO.

Daniel Lacalle, su economista jefe, señala que "para la segunda parte del año hay noticias positivas con una presión inflacionista que se está moderando, pero no hay que olvidar ni a la inflación subyacente ni de que es acumulativa más allá de que el efecto base haga bajar la tasa interanual; el balance de los bancos centrales no se está reduciendo al ritmo previsto y la deuda global, en términos absolutos, está creciendo". "Las subidas de tipos no son suficientes, aunque hayan logrado reducir los precios de las materias primas, que ya están por debajo del inicio de la guerra de Ucrania", agrega. "Salarios, beneficios y materias primas son consecuencias de la inflación, no las causas, como ha apuntado Lagarde".

Por tanto, desde la gestora esperan que se mantenga una inflación elevada que se va a ir corrigiendo, con un crecimiento que irá deslizándose a la baja y sin un estímulo que apuntale la recuperación. "Aunque no vemos una gran crisis por los buenos datos de endeudamiento de las familias y la solvencia de las empresas y los bancos, sí esperamos un aterrizaje suave; hay toques de atención como la reducción del crédito, de la que todavía no hemos visto sus efectos", advierte.

A corto plazo sí que esperan la volatilidad típica del verano y alguna corrección estacional "pero creemos que todavía hay mucho dinero que se ha quedado fuera del mercado por la incertidumbre y se ve en que cada vez que hay un recorte entra dinero. Por eso hay recorrido", expone Maté.

El experto añade que "la realidad es que los resultados empresariales están resistiendo ya que muchos sectores consiguen traspasar gran parte de los costes a los clientes". Estratégicamente, en renta variable son optimistas. "Las valoraciones ahora no son exageradas por encima de las medias históricas pero, además, si quitamos a las compañías de mayor capitalización, las valoraciones son muy atractivas y tienen un gran margen de recuperación", señala el consejero delegado. "Todavía hay recorrido en bolsa, pero hay que ser selectivos", matiza. "Nos sigue gustando el lujo donde el precio no importa, la tecnología, los semiconductores, los servicios médicos y el ocio online, así como los distintos sectores ligados al ESG", agrega.

En renta fija destacan la recuperación de atractivo gracias al propio cupón. "Nos invita a ser optimistas pero todavía esperamos gran volatilidad, por eso preferimos los tramos cortos de la curva, donde hay mayores cupones y que están cotizando con descuento; de momento preferimos evitar los plazos largos y el high yield, porque no asumimos esos riesgos", agrega Maté.

Por último, tanto Maté como Lacalle coinciden en que "el sector bancario se encuentra en una gran fase de recuperación pero no lo vemos atractivo ya que el deterioro económico les obligará a provisionar. Preferimos entrar en banca a través de sus bonos que de sus acciones".