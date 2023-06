Remontada de 'Sabadell España Bolsa Futuro': sube 15 puestos en la 'Liga'

El fondo gestionado por Carlos Catalán, responsable de renta variable española en Sabadell AM, se queda a las puertas de conseguir una plaza entre los diez más rentables de este año.

Hace dos semanas, Sabadell España Bolsa Futuro, que se centra en los valores de la bolsa española de mediana y pequeña capitalización, ganaba un 5,65% en el año, una rentabilidad que le situaba en el puesto 26 de la clasificación que agrupa a los fondos de bolsa española de gestión activa (esto se mide con el porcentaje de la cartera descorrelacionado del índice de referencia, que debe ser superior al 60%). Dos semanas después, este fondo ha elevado su rentabilidad hasta el 11,17%, lo que ha permitido que remonte 15 puestos y se quede a las puertas de conseguir una plaza entre los diez más rentables de este año.

Por sectores, predominan el energético, farmacéutico y financiero, mientras que infraponderan otros como el de consumo discrecional, inmobiliario y telecomunicaciones. A pesar de que su foco está en las empresas de menor tamaño, entre sus principales posiciones figuran también algunas de las grandes. Las cinco compañías con mayor peso en el fondo son Banco Santander, Repsol, Unicaja, Banco Sabadell e Inditex.

De cara a los próximos meses, "nuestras perspectivas para la bolsa española son favorables, y en particular para las pequeñas y medianas compañías", explican en el último comentario del fondo, a cierre de mayo. Basan ese optimismo en que la economía y las compañías españolas tienen una exposición limitada y una menor dependencia energética de Rusia que la mayoría de países europeos, también en que las previsiones de crecimiento para la economía española siguen siendo positivas para los dos próximos años. "Por otra parte, un entorno de tipos de interés y precios energéticos elevados, además de la recuperación del turismo es favorable para los sectores financiero, energético y ocio y viajes, que son los sectores que tienen un peso más relevante en cartera", desarrollan. No obstante, su visión sigue siendo "cautelosa".

El comportamiento de este fondo a largo plazo ha sido positivo. En un periodo de tres años obtiene la segunda rentabilidad más alta de la calificación, un 17,96% anualizado, que solo supera Horos Value Iberia, que ofrece un 18,07% anualizado.

Otro gran salto

Otro de los fondos de la Liga que ha mejorado su posición en las últimas centra también su estrategia en las pequeñas cotizadas. Se trata de Santander Small Caps España A, gestionado por Lola Solana, que sube 7 puestos desde el pasado 6 de junio, y eleva su rentabilidad en el año hasta el 9%.

En las cinco primeras posiciones de la clasificación también hubo cambios. GVC Gaesco Bolsalíder se ha hecho con el primer puesto, y Trea Bolsa Selección ha bajado al segundo. En tercero sigue Fidelity Iberia, y en el cuarto aparece Bestinver Bolsa, que escala cuatro peldaños, y obtiene una rentabilidad del 14,48% en el año.