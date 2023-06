Endurance Motive: "Queremos demostrar que podemos ser rentables este año y nos hemos ajustado para ello"

La descarbonización en el transporte es un término cada vez más en boga por el desarrollo de la movilidad eléctrica y las baterías de ion litio son parte de este camino. Carlos Navarro y Ander Muelas, fundadores de Endurance Motive, lo tuvieron claro y apostaron hace cinco años por la creación de una empresa enfocada a la fabricación de estas baterías para el sector de la intralogística industrial, marino y transporte de última milla. Ahora, están en busca de un socio estratégico que les ayude a conseguir el principal objetivo para este año: ser rentables.

¿Qué hace Endurance que le diferencie de otras compañías?

Lo que nosotros hacemos lo hacen pocos en Europa. Llegamos en un momento en el que había grandes competidores y estamos haciéndonos un hueco, porque hay muchas empresas en este sector pero que no cuentan con un servicio, atención al cliente o capacidad de empatizar como la nuestra. Nosotros venimos del sector de la automoción, que está muy optimizado, y se hace mucha fuerza por parte de los fabricantes o proveedores de este segmento. La suerte es que en Valencia (donde está la sede) hay firmas fuertes en este sector como Faurecia, por ejemplo. Y esto es un activo que sabemos que es muy competitivo.

¿Cómo convencerían a un inversor de que debe estar en esta empresa?

Le diríamos que, desde 2018 que empezó este proyecto, no hemos visto nuevas compañías. Cuando empezamos nosotros, había dos o tres firmas haciendo algún experimento. Nuestro valor añadido es que ya llevamos cinco años y que tenemos una compañía preparada para la movilidad industrial, urbana y naval. Queremos meternos también en la parte estacionaria.

Entre las diferentes áreas, ¿de dónde proceden realmente los ingresos de la compañía?

La potencia de la compañía en este momento es que la plataforma está creada. No es que sepamos o tengamos sólo en tema de la tracción industrial, es que en la industrial, en la naval y en la estacionaria hay un común denominador y es que se hacen con las mismas celdas de litio, electrónica y software de gestión. Y hay un equipo de 25 ingenieros que ha diseñado esto. Entonces, los ingresos que entraran sería para apoyar el crecimiento de las tres líneas. El hecho de iniciarnos en el sector estacionario, que es el de energía solar, con baterías que se quedan instaladas en un sitio fijo para el sector de renovables, ha sido más bien por aclamación popular, porque por la infraestructura del mismo se necesitan baterías.

En el último informe de Light House sobre la compañía, la previsión era que Endurance cuadruplicara los ingresos en cuatro años. Sin embargo, en la última actualización esta cifra desciende casi a la mitad. ¿Por qué esa contención respecto al informe anterior, que era casi cuadruplicar, y ahora es duplicar?

El año pasado fue muy complicado por un tema de retrasos, problemas en la cadena de suministros y etc. Apuntábamos a 8 millones y nos quedamos en 6 millones, por lo tanto, dos millones de los que teníamos previstos para el año pasado se pasaron a este año. Esto fue un problema a nivel resultado. Este año tenemos como objetivo principal no seguir dando pérdidas, tenemos que hacer un año de break-even como mínimo. Por eso, para conseguirlo, hemos reducido estructura y hemos optimizado la parte de fabricación. Tal y como han ido mejorando desde enero las condiciones de precios, componentes y etc, creemos que podemos conseguirlo. No se trata tanto de la facturación, donde podemos quedarnos en 8,8 millones, pero el objetivo principal es entrar en break-even en la línea del ebitda. Creemos que vamos a llegar de sobra a las proyecciones de Light House, ya que este año no es tan tumultuoso como el pasado. Este año queremos demostrar que la empresa puede ser totalmente rentable y nos hemos ajustado mucho para ello.

¿Podría justificar esto el comportamiento bursátil de la firma en los últimos meses? Después de la potente subida en los primeros meses que sale a bolsa, Endurance ya pierde un 45% desde agosto de 2022.

Hemos tenido una evolución en bolsa muy parecida a muchas otras firmas. Hay un calentamiento global de la bolsa y pensamos que muchas compañías estaban cotizando a valores absurdos y luego han corregido, y nosotros estábamos dentro de ese fenómeno también. ¿Cómo puede llegar a 5 euros una compañía que sale a 1,87? A nosotros no nos alegró, no tiene ningún sentido. La compañía debe ir creciendo a otro ritmo por el mercado en el que está. Somos una fábrica, una industria, y eso tiene unos tiempos de decalaje. La evolución de la compañía no puede ser a ese ritmo.

¿Cuál es el 'freeflow' de Endurance?

Está en un 36%. Se considera freeflow todo menos lo que tenemos nosotros. También hay acciones de los socios iniciales, que son sólo tres o cuatro personas más que tienen entre un 1-2%, pero también lo consideramos freeflow porque estuvieron en el periodo inicial también.

¿Qué quieren hacer para incrementar ese 'freeflow', que da un margen enorme, a la vez que mantienen el control de la compañía?

El valor de la compañía lo tenemos claro. En esa operación en paralelo, que ya anunciamos en búsqueda de socio industrial, se está valorando la compañía como se tiene que valorar, luego ya iremos viendo.

Si se produce esa incorporación del socio industrial, ¿se va a convertir con entrada en el capital?

No sabemos todavía. Estamos en fases muy iniciales, sí que podemos decir que hay interés en este proceso, pero estamos en un momento muy inicial. Vamos a ir recibiendo las diferentes propuestas en los próximos meses y llevaremos a cabo la que sea mejor para la compañía, para poder cumplir con nuestros objetivos de crecimiento.

Ahora mismo tenemos dos caminos en marcha. Este sector tiene muchas barreras técnicas. Desarrollar la parte naval está siendo difícil, porque tiene mucha inversión por delante y también hay escasez de ingenieros, por lo tanto, si nosotros nos reforzamos con socios industriales podemos crecer mucho más rápido.

¿Qué debe aportar el acuerdo con Livingstone en la búsqueda de socio estratégico que llevan a cabo?

Estamos buscando algún actor que cuadre con los objetivos de la compañía y encaje con lo que tenemos en mente de factor de crecimiento. Hay muchos tipos de partners industriales posibles, entonces, elegiremos dependiendo del perfil que más nos atraiga para desarrollar el proyecto, y el que más cuadre con los objetivos de la compañía y encaje con lo que tenemos en mente de factor de crecimiento. El perímetro de búsqueda es internacional.

¿Cuánto representa la facturación nacional sobre la internacional?

La internacional un 20%-25%. Comparado con los partners que estamos hablando somos bastantes insignificantes en términos de facturación, pero tenemos una estructura muy interesante para ellos porque saben lo que cuesta desarrollarlo.

Las necesidades de crecimiento más que duplican el apalancamiento, según el informe de Light House. Pero existe un hándicap, el incremento del coste de financiación.

Nosotros no estamos teniendo mucho incremento de líneas de financiación aparte de las comerciales porque los bancos se retraen hasta que no tengas resultados positivos. Nuestra forma de ir financiando ese crecimiento es a través del equity line. Es una ampliación más interesante para todos los accionistas porque la valoración de la ampliación hace que el valor de la acción vaya subiendo y no te diluyes tanto como si lo haces de golpe. No entendemos esa connotación tan negativa de los equity line. De hecho, la empresa sale a bolsa para tener nuevas herramientas de financiación y el equity line es una herramienta de financiación muy buena. Hemos gastado un montón de recursos para estar en bolsa para tener recursos como éste. Es una ampliación diluida en el tiempo, solo necesaria cuando la empresa precise esa liquidez, y nos permite ir creciendo. Mientras va llegando ese socio industrial, lo bueno es que no necesitamos a nadie.

¿Puede tener algún impacto la inversión anunciada por Tesla en Valencia?

Entendemos perfectamente los motivos por los que Tesla puede sentirse interesado por este territorio, ya que son los mismos que nos trajeron a nosotros aquí hace unos años. El proyecto está en una fase muy inicial pero ya apunta en la dirección de que en la Comunidad Valenciana se están dando los pasos correctos para convertir a esta región en un polo de la innovación energética sostenible. Ello generaría un ecosistema muy potente, con muchas oportunidades en el que Endurance sería uno de los actores principales.