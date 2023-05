Cristina Rodríguez (Santander AM): "El activo en el que vemos más atractivo es la renta fija, sobre todo en la gubernamental"

En la gestora del Banco Santander empezaron el año con un posicionamiento cauto, tanto en bolsa como en renta fija. Después, a medida que la renta variable sorprendía, fueron reajustando posiciones hasta sobreponderar ligeramente este activo, con preferencia, por primera vez en bastante tiempo, a Europa frente a Estados Unidos, mercado en el que mantienen una convicción "alta", expresa Cristina Rodríguez, directora europea de mandatos de gestión discrecional GMAS.

¿Cuál es el posicionamiento hasta final de año?

Iniciamos el año con un posicionamiento más cauto. En las primeras semanas analizamos qué veía el mercado que se nos escapaba, y en enero intentamos acotar el impacto de esa infraponderación. Fuimos neutralizando posiciones y manteniendo, por primera vez en bastante tiempo, un posicionamiento más favorable a Europa que a Estados Unidos. Fuimos elevando el peso de la renta variable hasta estar ligeramente sobreponderados, que el que mantenemos ahora, aunque con bastante cautela, insisto, porque aunque hemos visto que la macro no se ha frenado tan abruptamente como esperábamos, los indicadores adelantados apuntan que es allí hacia donde vamos.

¿Veremos una recesión?

No lo sé, lo que sí vemos es que esa ralentización empieza a pasar factura a los beneficios empresariales. Se habla de que la temporada de resultados ha sido positiva, y es cierto que ha sorprendido al alza. Se esperaba una caída del entorno del 6% en Estados Unidos y al final fue del 2%. ¿Es mejor de lo esperado? Sí, pero han caído un 2%. Esto nos hace estar vigilantes porque se ha producido con una macro que ha aguantado mejor de lo esperado. Cuando se confirme que los indicadores adelantados van hacia abajo, seguramente moderaremos otra vez las posiciones en renta variable. Lo que no vemos son caídas fortísimas a corto plazo, es más probable que nos metamos en un mercado lateral. ¿Qué puede hacer que tengamos una caída importante? Algún shock externo. Pero si seguimos en un entorno de crecimiento lento, con los bancos centrales llegando al tope de las subidas, y con una inflación que empieza a contenerse… Quizás en este ciclo no tengamos una recesión importante que haga caer a la bolsa.

¿Cuándo será el momento de incrementar el peso de la renta variable?

De aquí a final de año sólo elevaremos el riesgo de forma importante si el mercado da oportunidad porque hay episodios de volatilidad. Si el año es súper tranquilo, cuando veamos ese fin de las bajadas de tipos, no tanto el inicio, que en el inicio tienes que estar bien cargado de renta fija, volveríamos a estar más sobreponderados en renta variable. Pero ese momento no le vemos de aquí a final de año.

¿Cuál es el shock al que dan más probabilidad?

Lo que más nos preocupa es que la inflación no siga esa senda bajista con la velocidad que debiera ocurrir porque erosionaría el crecimiento y retrasaría más las bajadas de tipos y podría incluso reactivar las subidas.

¿Qué movimientos prevén por parte de los bancos centrales?

Creemos que la Reserva Federal va a pausar las subidas de tipos y probablemente hayamos llegado ya a la tasa terminal. Respecto al BCE, pensamos que no ha acabado, mínimo queda una subida de 25 puntos básicos y hay probabilidad de una segunda, de otros 25. Después, si el ciclo y la macro desaceleran, es posible que no haya necesidad de más. Eso hace que el activo donde vemos un atractivo mayor es la renta fija, ofrece unos carrys muy interesantes. En cambio, para que la bolsa siga subiendo, tiene que haber un encarecimiento relativo del activo, y cuando hay ralentización económica a priori no tiene mucho sentido.

¿En qué tipo de deuda ve mayor atractivo?

En la gubernamental. Hemos estado sobreponderados en esta primera parte de año y seguiremos en la segunda. En crédito con grado de inversión también estamos construyendo posiciones aprovechando el carry, aunque veníamos de arrastrar una posición algo más infraponderada en el inicio de año. El mercado ofrece todavía una volatilidad razonable en la renta fija y eso nos ha llevado a ser muy activos y jugar con los rangos. Hemos sido capaces de generar rentabilidades muy interesantes.

¿Siguen más positivos con la bolsa europea que con la americana?

Por valoración, Europa todavía tiene recorrido. Tenemos una convicción bastante bastante alta en la bolsa europea ahora mismo No quiere decir que el mercado americano no vaya a subir. Puede hacerlo por expansión de múltiplos, aunque no sería habitual. Eso suele producirse con ralentizaciones mucho más pronunciadas.

¿Qué otras fuentes de diversificación utilizan?

No lo podemos hacer en todos los mandatos, pero en aquellos en los que sí hemos jugado también de forma bastante activa el índice de volatilidad VIX y hemos empezado a invertir, como novedad, en algunas materias primas. En particular estamos positivos en oro, y también hemos invertido en CTAs.

¿Cuánto representan este tipo de posiciones?

Depende de los perfiles. Los diversificadores en cartera pueden aglutinar entre un 5% a un 10%. El objetivo no es tanto hacer dinero con estas posiciones, sino mejorar el perfil de riesgo de tu producto a medio y largo plazo.

En emergentes, ¿cuál es el posicionamiento en general, y en China en particular?

Los emergentes son posiciones en general marginales. Estamos con un posicionamiento neutral. No tenemos un posicionamiento claro a favor de china a pesar de que haya sorprendido al alza en crecimiento.

¿Qué tipo de sectores prefieren?

Aquellos con una mayor visibilidad y sensibilidad a tipos, de crecimiento pero más defensivo, más de calidad.

¿En qué niveles ve al euro a medio plazo?

El euro está infravalorado y debería seguir apreciándose en el medio plazo. Perfectamente podría llegar a niveles de 1,12 o 1,15.