Cuánto cuesta de media el asesoramiento...

El responsable de una de las firmas de banca privada más pujante que hay en España se dio cuenta hace veinte años que la industria de la inversión está abocada a la reconversión siderúrgica. Su clarividencia sobre lo que iba a llegar era incuestionable, la irrupción del ETF, con costes de gestión irrisorios al lado de los de productos de calidad que no siempre lograban batir al mercado, iba a provocar que el cliente dejase de comprar atún Calvo y se fuese directo a la marca blanca del supermercado.

El trabajo que se puso por delante era mantener el mismo asesoramiento, con producto barato, reunificando muchas entidades financieras del cliente y reagrupando otros gastos innecesarios en gestiones patrimoniales familiares como alquileres, seguros, leasing... En números gordos, la realidad es que el coste de los productos de inversión se puede llegar a situar en torno al 0,5%. No todo son ETFs de costes irrisorios, se incluyen custodias y depositarías, y, lo más importante, la selección correcta de los productos para clientes con decenas de millones a los que lo único que les importa es cumplir sus objetivos financieros. Al 0,5%, intuyo que en algún caso más exigente arañado algo de él, se le añade un 0,25% de margen de ganancia. Estamos hablando entonces de que al cliente con patrimonio se le puede gestionar y asesorar con un coste máximo del 0,75%.

La industria de la banca privada se sustenta sobre el pedestal de que los mercados son kilos de toneladas y toneladas de confianza. ¿Pero qué confianza hay cuándo una de los números qué más cuesta desempolvar es cuánto paga un cliente medio de alto patrimonio por la gestión? Esta comisión también la pagan los pequeños clientes perfilados por su ahorro, a los que en realidad su relación con su entidad financiera les importa por su hipoteca, sus tarjetas y sus recibos, y mucho menos por su patrimonio.

La comisión media de asesoramiento en banca privada en España puede situarse en torno al 0,7%. Un porcentaje que se reduce exponencialmente en el caso de los altísimos patrimonios, más exigentes. A este porcentaje de asesoramiento hay que incluirle al cliente el de la gestión de productos. Y no olvidar que la entidad comercializadora cobra una retrocesión en el caso de que no sea propio. Motivo por el que no es tan exagerado hablar que al 0,7% de coste por asesoramiento de una cartera con fondos de renta variable se le sume otro 1,5% de comisión de gestión de fondos. Muchos clientes que nos autogestionamos deberíamos también revisar qué pagamos por fondos excelentes que tenemos en cartera y hacer un esfuerzo por encontrar clases limpias.

La industria de la inversión se enfrenta a una reconversión como la siderúrgica de los ochenta, pero es tan silenciosa como lenta. Hace ya muchos años que Warren Buffett dijo a su mujer que cuando él muriese pusiera todo su dinero en un ETF del S&P 500.