Acereras y mineras europeas vuelven a ser atractivas

El sectorial europeo de recursos básicos, recogido en el subíndice Stoxx 600 Basic Resources Net Return (SXPR) ha sufrido una corrección del 20% desde los máximos que alcanzó a mediados de enero.

Esto ha provocado que haya corregido casi el 78,60% de Fibonacci de todo el último gran movimiento alcista que nació en los mínimos de septiembre del año pasado, que es donde está la zona de seguridad o referencia de soporte que en ningún caso puede perderse si queremos seguir confiando en un contexto alcista en este sector de cara a los próximos meses.

Hasta ese soporte tan relevante desde el punto de vista técnico en los mínimos de septiembre hay una distancia del 10%, que no me parece mucho si atendemos a que el recorrido hacia los altos del año pasado, que es el primer objetivo a valorar en próximos meses, es del 30%. Por tanto, estamos hablando de una ecuación rentabilidad-riesgo de tres a uno, lo cual no está mal para comenzar a plantearse buscar ventanas de compra entre las principales compañías del sector que cotizan dentro del Stoxx 600 Basic Reosurces (SXPR).

Además de buscar oportunidades entra las compañías del sector, que voy a pasar a analizarles a continuación, una buena forma de tratar de aprovechar un recorrido alcista del índice en su totalidad es entrar a través de un ETF (fondo cotizado que replique los movimientos del selectivo. Una opción que cotiza en euros es el iShares Stoxx Europe 600 Basic Resources UCITS ETF con ISIN: DE000A0F5UK5 y una alternativa similar sería entrar a través del Lyxor UCITS ETF Stoxx Europe 600 Basic Resources con ISIN: LU1834983550.

Rio Tinto

La fuerte caída que ha sufrido durante las últimas semanas han llevado al título a alcanzar la tangencia con la directriz alcista de largo plazo que surge de unir los mínimos de 2016 y de 2020. El alcance de este punto de giro potencial y soporte tan importante desde el punto de vista técnico como son las 4.850 peniques lo veo como una oportunidad para poner un pie en el valor, esperando para poner el segundo por si hay una caída que alcance la zona de 4.500, algo que vería como un regalo de Navidad, ya que desde ahí entiendo que se retomaría la tendencia alcista en busca de marcar nuevos máximos sobre los 6.200-6.500, que están a un 30% de niveles actuales. Stop en 4.275.

Análisis técnico de Rio Tinto

Rio Tinto Group, es una multinacional del sector de la minería, surgida de la fusión en 1995 de Rio Tinto-Zinc Corporation, con base en el Reino Unido, y Conzinc Riotinto of Australia, con base en Australia. Si prefieren tomar posiciones en dólares deben tener presente que hay un ADR de Rio Tinto en el NYSE (RIO) y los niveles de compra análogos se encuentran en los 60-62 dólares y los 57 dólares. El stop lo situaría bajo los 50 dólares y los objetivos iniciales en 80-85.

Análisis técnico de Rio Tinto

Glencore

En el caso de Glencore, que es una multinacional con sede en Suiza, considerada la principal empresa privada dedicada a la compraventa y producción de materias primas y alimentos del mundo, nos encontramos un título cuya cotización se encuentra desde hace un año consolidando posiciones de forma lateral alcista dentro de un canal cuya base que discurre por la zona de los 400-425 fue alcanzada semanas atrás. Las últimas caídas están llevando al título de nuevo a esa zona de soporte desde donde se puede comprar manejando un stop en la zona de las 390 libras.

Análisis técnico de Glencore

BHP Billiton

Las acciones de BHP Billiton, que es una de las compañías mineras más grandes del mundo, también han sufrido durante las últimas semanas una corrección que las ha llevado a cotizar en una zona atractiva de soporte como es el entorno de los 55-58 dólares, desde donde entiendo que podrían tratar de retomar las alzas. Pistas que apuntarían hacia esa dirección las encontraremos si superan resistencias de 63,65 dólares. En este caso podrían esperar a que supere esa resistencia para comprar en busca de alzas hacia los 80 dólares. Sería un regalo de Navidad si una caída fuera a buscar la zona de los 50 dólares, algo que veo complicado, pero que es el nivel que deben situar sus órdenes de compra y esperar a ver si toca la lotería.

Análisis técnico de BHP Billiton

Anglo American

Anglo American es una compañía minera global con sede en Londres, productora de diamantes, cobre, níquel, hierro mineral, carbón térmico y metalúrgico, y es el mayor productor mundial de platino, con alrededor del 40% del total.

Durante las últimas semanas ha experimentado una fuerte caída que ha llevado al título a una zona de soporte que me parece una verdadera oportunidad para comprar manejando un stop en los 2130, cuya cesión no tendría ningún sentido en un contexto alcista como el que espero para el título y el sector.

Análisis técnico de Anglo American

ArcelorMittal

ArcelorMittal, que es la mayor compañía siderúrgica mundial y es considerada como el único productor de acero realmente global, entró a finales de la semana pasada en la lista de recomendaciones de Ecotrader.

Recomendé comprar después de que las acciones alcanzaran la zona de soporte clave de los 24-24,40 euros, que es donde se encuentra la clavicular o línea de confirmación de un amenazante patrón bajista que si toma cuerpo abriría la puerta a un contexto potencial de caídas de alrededor de un 20% hasta los 18/19 euros.

Teniendo claro el stop y nivel clave de soporte, que lo situaría con un filtro en los 23,60 euros, entiendo que Arcelor Mittal es una opción de compra agresiva a valorar y de ahí que haya recomendado tomar posiciones, buscando que no se confirme ese patrón bajista en forma de cabeza y hombros y se revuelva al alza desde ese soporte. Si lo pierde habría que vender sí o sí para evitar un escenario bajista hacia los 18/19 euros, rango donde recomendaría comprar de nuevo ya que su alcance sería un regalo de Navidad.

Análisis técnico de ArcelorMittal