Bitcoin cae después de su mejor racha desde 2021: un rebote del 72% y cuatro meses seguidos al alza

Bitcoin retrocedió este lunes después de lograr un rally de cuatro meses consecutivos hasta abril en la racha alcista más larga desde 2021. El token se deslizó hasta un 3,6 % y se cotizaba en el arranque de Wall Street a 28.504 dólares. Las monedas más pequeñas como Ether y Solana también retrocedieron, al igual que un índice de los 100 principales activos digitales.

El rebote del 72% de Bitcoin en 2023 desde la caída de las criptomonedas del año pasado se ha estancado en torno al nivel de 30.000 dólares mientras los comerciantes esperan más catalizadores. El repunte ha sido impulsado por las apuestas sobre un eventual giro de la Reserva Federal hacia una política monetaria más laxa, así como por los argumentos de que la crisis bancaria de EEUU ha erosionado la divisa nacional.

First Republic Bank está en el centro de la última etapa de los problemas bancarios en los EEUU JPMorgan se hará con el control de los activos del banco en una intervención de emergencia dirigida por el Gobierno después de que los intentos de lograr un rescate no no llegasen a buen puerto.

"El mercado está muy nervioso mientras espera a ver qué sucede con First Republic Bank", dijo Adrian Przelozny , jefe de la Reserva Independiente de intercambio de criptomonedas. El bamboleo de Bitcoin del lunes puede ser "solo volatilidad relacionada con esto, y algunas posiciones largas se liquidaron cuando el mercado cayó un poco, lo que luego cayó en cascada".

La racha de ganancias de cuatro meses de Bitcoin hasta abril se ubica como la más larga desde un avance de seis meses hasta marzo de 2021. En la última década, las rachas ganadoras de cuatro meses en Bitcoin presagiaron un aumento promedio del 260% durante el año siguiente, datos compilados por Programa de Bloomberg.

Bitcoin y el mundo criptográfico en general siguen expuestos a una variedad de riesgos, como la represión de EE. UU. en el sector y la posibilidad de que los comerciantes reduzcan las expectativas de que la política monetaria será menos restrictiva a finales de este año.

Por ahora, se espera que la Fed aumente las tasas de interés en otro cuarto de punto porcentual el miércoles para amortiguar la inflación incluso cuando aumentan los riesgos económicos.