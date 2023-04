Buenaventura (CNMV) sobre la posibilidad de que más empresas sigan los pasos de Ferrovial: "No es un riesgo que me preocupe"

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, ha hecho referencia a la ausencia de impedimentos para que las empresas españolas coticen también en el exterior. Lo ha hecho en el marco de la 14ª Conferencia anual de AFME (la Asociación de Mercados Financieros de Europa) celebrada en Madrid, que se ha encargado de inaugurar. "Hemos dicho públicamente que, después de un proceso relativamente exhaustivo de comprobación, no hemos encontrado ninguna incompatibilidad. No hemos detectado ninguna norma o circunstancia española que hiciera inviable que una empresa española solicitase en EEUU la cotización siguiendo radicada y cotizada en España", ha reiterado el presidente del regulador de los mercados a preguntas de los periodistas sobre el caso Ferrovial.

Sobre la posibilidad de que otras cotizadas españolas sigan los pasos de Ferrovial, ha señalado: "El mercado español no es un mercado local, sino internacionalizado. Las compañías en España tienen suficiente acceso a capital. No es un riesgo que me preocupe especialmente, pero en todo caso hemos hecho los deberes, hemos analizado cómo se podría hacer eso si hubiese interés y estamos listos para acompañar ese camino si fuese necesario", ha explicado.

"En las compañías españolas, incluyendo Ferrovial, la mayoría de los inversores son extranjeros, de Europa y EEUU principalmente. Y cuando una compañía española decide cotizar en algún otro país, el supervisor no está allí para juzgar sus motivos". Pero "cuando uno de esos motivos se refiere a la compatibilidad de los sistemas de dos mercados, en este caso el español y el estadounidense, tenemos interés en averiguar si es así, si existen o no barreras, para casos futuros". Eso hizo la CNMV, y determinó "que no hay impedimentos legales" para ello. "Espero que si otra compañía quiere explorar ese camino en el futuro, lo haga a través de los ya identificados puntos de contacto y estoy bastante seguro de que no habrá ningún obstáculo".

Ferrovial aprobó el pasado jueves en su Junta General de Accionistas la operación de fusión transfronteriza intercomunitaria por la que trasladará su sede a Países Bajos para comenzar a cotizar en el Euronext de Ámsterdam y en Wall Street. Lo hizo con amplia mayoría, a pesar de las presiones recibidas por parte del Gobierno de España sobre los riesgos fiscales que esto puede suponer para la compañía.

Durante su discurso de apertura del encuentro de AFME, Buenaventura ha hecho referencia a la solidez de los mercados financieros en España: "Desde luego, la inversión colectiva puede generar riesgos, sería absurdo negarlo". Sin embargo, ha señalado, "tenemos un razonable entendimiento de dónde están esos riesgos: demasiado apalancamiento, muy pocas garantías, promesas de repagos, una pobre gestión de la liquidez o una pobre supervisión".

Estos riesgos, ha añadido, "no son en absoluto universales. Algunos países han actuado en estos frentes de forma decisiva. Pondré a España como ejemplo. Apenas hay fondos monetarios en España. No tenemos fondos de pensiones de prestación definida, y el apalancamiento de la industria es claramente bajo. Contamos con un estricto marco de gestión de la liquidez, con unas guías lanzadas por la CNMV el año pasado. Desde 1991, recibimos información con periodicidad mensual de cada fondo, para cada activo individual que poseen, lo que nos permite realizar una adecuada supervisión preventiva", ha detallado.