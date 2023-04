Cómo ir a la ampliación de capital de Técnicas Reunidas sin desembolsar un euro

En jerga bursátil, la operación blanca consiste en vender parte de los derechos de suscripción preferente que le corresponden al accionista en una ampliación de capital y utilizar ese dinero para comprar acciones nuevas de la compañía (a través de los derechos restantes) al precio ofrecido en la ampliación, que suele ser inferior al precio al que cotiza la acción en el mercado. Con esta operación, puede suscribirse en parte la ampliación sin desembolsar un euro más.

Esta es una de las opciones que pueden elegir los accionistas de Técnicas Reunidas en el marco de ampliación de capital que está teniendo la compañía, de 150 millones de euros. El derecho de la firma (que arrancó su primer día de cotización el 13 de abril y durará hasta el día 26 de este mes) cotizaba a precio de cierre del viernes a 0,748 euros, y la empresa ha establecido en 6,15 euros el precio al que el accionista podrá comprar nuevas acciones. En cuanto al canje de la operación, Técnicas establece 1 derecho por cada acción, que podrán canjear a razón de 11 derechos a cambio de 5 nuevas acciones.

Con todas estas normas sobre la mesa, y por poner un ejemplo, si un accionista de Técnicas Reunidas que dispone de 1.000 acciones (1.000 acciones son 1.000 derechos) elige suscribir la ampliación a través de la operación blanca y decide vender 800 derechos, de los 1.000 de los que dispone, a 0,748 euros, obtendrá 598 euros. Con las 200 acciones que quedan tendría 200 derechos, que supondría acceder a 90 acciones nuevas (200 por 11, entre 5). Por lo tanto, con los 598 euros que había ganado de la venta del resto de derechos, podría comprar estas 90 acciones nuevas sin gastar un euro más y le sobrarían 44,5 euros.

Pero esta no es la única opción. El accionista podría actuar de tres formas más. Una, sería la de ir a la ampliación de la forma más tradicional: utilizar todos los derechos de suscripción que recibirá por sus acciones y comprar así los títulos que le correspondan a los 6,15 euros de precio que ha establecido la empresa. Otra sería la de utilizar parte de esos derechos de este modo, y vender en el mercado aquellos que no quiera ejecutar. La última sería la de no acudir a la ampliación, asumiendo la dilución del 30%, aproximadamente, que ha comunicado la empresa.

¿Qué vías tengo si no soy accionista?

Para las personas que no tienen acciones de Técnicas, pero quieren acudir a la ampliación, también hay dos formas para poder entrar: vía derechos o vía acciones. Una de las opciones rentará más que la otra en función de cómo evolucione la cotización de las acciones de Técnicas Reunidas, y de los derechos de suscripción.

Concretamente, en la jornada del jueves –primer día de cotización del mercado de derechos de Técnicas– la entrada vía derecho (que cerró con un precio de 0,73 euros) ofrecía un descuento del 1,3% frente a la acción. En el caso del viernes, la entrada vía derechos a la firma no ofrecía descuento frente a la acción, ya que cerraban con el mismo precio.

A esta cifra se llega a través del precio de cotización del derecho y el canje de la operación marcado por la empresa (11 por 5). A 0,748 euros por cada derecho, tendrán que pagar 8,2 euros por 11 de ellos (0,748 por 11), que les permitirán acceder a 5 nuevos títulos. Así, a precio de cierre de ayer, los inversores tendrían que pagar 1,645 euros para tener acceso a comprar una acción recién emitida, que se sumará al precio de la acción ofrecida por la ampliación (6,15 euros): 7,795 en total.

Esta cifra es la misma que tendría que pagar un inversor si decidiera entrar a la compañía directamente a través de la acción, ya que Técnicas cerraba el viernes en los 7,795 euros.

Fechas a tener en cuenta

Los interesados deben tener en cuenta que los derechos de suscripción van a cotizar en el mercado hasta el día 26 de abril. Desde ese día, habrá un periodo de colocación adicional hasta el día 3 de mayo, una opción que, a priori, no debería tener que ejecutarse, ya que los bancos colocadores garantizan la operación (se trata de Barclays, Banco Santander, BBVA, HSBC y Société Générale, según ha publicado la compañía en el folleto informativo de la ampliación).

Según el documento, el jueves 4 de mayo terminará definitivamente el periodo de colocación discrecional, y la expectativa de la compañía es que el viernes 5 de mayo comiencen a cotizar las nuevas acciones en la bolsa española.

En cuanto a la participación de algunos de los pesos pesados en esta operación, dos de los principales accionistas de Técnicas Reunidas, la familia Lladó, el más grande, con un 37% del capital actual, y la gestora Cobas AM, el tercero de más peso, con cerca del 5%, han confirmado su compromiso irrevocable de acudir, mientras que la gestora Azvalor, el segundo mayor accionista, con un 6,1%, también ha decidido suscribir la ampliación con toda su posición, según fuentes conocedoras de la operación.