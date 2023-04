Los analistas e inverores aconsejan ir a la ampliación de Técnicas Reunidas tras caer un 17% en bolsa

La ampliación de capital que anunció Técnicas Reunidas el pasado lunes ha supuesto una fuerte corrección a la cotización de la compañía, con una caída del 16,8% este martes, en la primera sesión en la que las acciones de la firma española descontaron la noticia de la operación. La empresa cerró el martes en los 8,33 euros después de cerrar su peor sesión en bolsa en los últimos 20 meses. En este precio, el descuento del precio de la ampliación –6,15 euros– es todavía del 26,2%.

Una vez se ha producido el desplome, muchos inversores estarán preguntándose si es buena idea mantener los títulos de la compañía, y si es recomendable acudir a la ampliación. Los analistas, y también los grandes inversores ven con buenos ojos esta opción.

Las revisiones de recomendación y valoración para las acciones de la empresa que se han producido en las últimas horas lo dejan claro: según recoge Bloomberg, seis casas de análisis han actualizado el precio objetivo que otorgan a las acciones de la empresa después de la ampliación, y todas ellas otorgan potencial alcista.

Y no sólo los analistas ven la operación con buenos ojos:el segundo mayor inversor de la firma, Azvalor, también considera que es buena idea acudir a la ampliación de capital. La gestora española había informado de su intención de evitar que su participación en la empresa, del 6,08% del capital, se diluya, pero no confirmó su compromiso irrevocable de acudir a la ampliación, como sí han hecho la familia Lladó (el principal accionista) y la gestora Cobas AM.

Fuentes del mercado confirman ahora que Azvalor suscribirá la ampliación con toda su posición. Para la gestora no habría dudas en este sentido, ya que, según estas mismas fuentes, la gestora estaría valorando las acciones de Técnicas a un precio que está más cerca de triplicar el de la ampliación, que de duplicarlo, por lo que aprovecharán para suscribir toda su posición.

Potencial de hasta el 87%

Las casas de análisis que han revisado la recomendación y valoración de Técnicas son JB Capital Markets, Bestinver Securities, Alantra Equities, Renta 4, GVC Gaesco Valores y Caixabank BPI. Ahora, estas firmas mantienen una valoración para los títulos de Técnicas Reunidas que suponen un potencial alcista de entre el 13,4%, en el caso de Alantra Equities, y el 87,4% de JB Capital Markets.

Desde Renta 4 han avalado la decisión de la empresa de ampliar capital y también recomiendan invertir en las acciones de Técnicas en este punto. "Esperamos que la noticia tenga un impacto negativo en la cotización, al realizarse la ampliación con un importante descuento sobre el precio de cierre del pasado jueves", explican desde el banco. "Sin embargo, estimamos que era una ampliación de capital necesaria para fortalecer la estructura financiera de la compañía", destacan.

"La reestructuración y reducción de la deuda [un tercio de los 150 millones de euros de la ampliación estarán destinados a reducir el endeudamiento de la compañía] es una noticia positiva para la sostenibilidad de la empresa, en un periodo de fuertes inversiones en el sector y en el que la fortaleza financiera es clave para poder resultar adjudicatario de proyectos relevantes", indican desde Renta 4.

Esta opinión se repite entre analistas e inversores. Santiago Cano, asesor del fondo Iberian Value, mantiene casi un 9% de la cartera del fondo sólo en acciones de Técnicas, y también ve con buenos ojos acudir a la ampliación. "Nosotros vamos a acudir con todo lo que nos corresponde, teniendo en cuenta la limitación de la inversión individual que establece la CNMV", explica.

"La situación de la empresa no es boyante, pero a nivel operativo se estaba recuperando y no había problemas financieros. Entendemos que la ampliación es para reforzar la situación de la empresa y hacer frente al aumento de la actividad que se avecina en próximos trimestres", confirma Cano.