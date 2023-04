Los ratings europeos resisten mejor que los de EEUU las subidas de tipos

Aunque el ansiado pivot de los bancos centrales parece que está cada vez más cerca de llegar, todavía no hay pruebas suficientes para asegurar que la inflación está controlada y que frenar las subidas de tipos y comenzar a reducirlos no nos conduciría a dar pasos atrás en esta lucha.

Mientras esto sucede, las compañías están encontrando más difícil el acceso a la financiación, cada vez más cara, algo que repercute directamente en sus costes financieros. Además, el enfriamiento deliberado de la actividad económica también revertirá en una menor demanda y consumo y, por tanto, negocio para las empresas.

Estos son los dos ingredientes principales para que haya un deterioro generalizado de la calidad crediticia de las compañías. Sin embargo, en lo que va de año, está habiendo más subidas que bajadas de rating en Europa. En concreto, 1,08 subidas por cada bajada, la mejor proporción desde 2019. Al otro lado del Atlántico, no obstante, la situación es distinta ya que en estos tres meses y medio ha habido 0,64 subidas por cada bajada, el peor nivel desde 2020, condicionado entonces por el brote del coronavirus, según los datos que proporciona la agencia de calificación S&P.

"Un entorno más restrictivo de condiciones financieras podría destapar vulnerabilidades financieras de algunas empresas así como llevar a la economía a una recesión que deteriore la confianza del consumidor y eleve el desempleo", señalan desde S&P. "En Europa los bancos no tienen el mismo perfil que en EEUU y las subidas de tipos siguen siendo un viento de cola para su rentabilidad", agregan.

Y es que, atendiendo a la rentabilidad media que ahora se le exige a la deuda corporativa, esta ha pasado de poco más de un 2% a finales del año 2021 al 5% en el que se sitúa ahora, según los datos que recogen Bloomberg y Barclays. Si bien, es cierto que ha habido incluso un momento de más tensión ya que durante octubre el rendimiento llegó a superar el 6%.

"La calidad del crédito sigue erosionándose a pesar de las muestras recientes de resiliencia económica, especialmente en sectores como los bienes de consumo, el retail, el real estate, los medios de comunicación", señala S&P, cuyas previsiones apuntan a que la tasa de quiebras se doblará este año en EEUU hasta el 4% y en Europa hasta el 3,25%. Baihas Baghdadi, CEO de TWC, no cree que las tensiones para el crédito se hayan disipado ni vayan a hacerlo en los próximos meses y es previsible que la deuda siga encareciéndose no tanto debido a los tipos de interés sino a la mayor prima de riesgo que van a demandar los acreedores; la resiliencia de las empresas a los mayores costes de financiación será el gran desafío para el crecimiento de la economía.

El crédito español

En el mercado español el equilibrio entre subidas de rating y bajadas es total ya que S&P ha mejorado su calificación a tres empresas este año (entre ellas Gestamp) y las ha deteriorado en otras tres (ninguna en el Ibex o el Mercado Continuo). Si atendemos a los datos de Moody's, se han visto mejoras en Kutxabank y NH Hoteles y rebajas en otras tres, entre las que se encuentra Grifols, la cual precisamente tiene en su apalancamiento y la calificación de esa deuda uno de sus principales problemas actualmente.

"No esperamos tensiones generalizadas en los ratings de las empresas, ni españolas ni extranjeras, además de que las agencias de calificación suelen ir por detrás del mercado", explica Rafael Valera, consejero delegado y gestor de Buy & Hold. "La situación actual no se puede comparar con la de 2008 ya que aunque se enfríe la economía, no veremos una crisis de crédito como aquella", concluye.

