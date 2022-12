Duncan Downes (Pictet AM): "Pictet ha creado un algoritmo específico para el fondo 'Positive Change"

Duncan Downes acaba de visitar España para presentar la estrategia Pictet Positive Change, de la que él forma parte como especialista. Lanzado el pasado mes de junio, este vehículo invierte en compañías de todo el mundo que están en plena transición sostenible. No tiene restricciones por mercados ni geografías: partiendo del universo de 3.000 empresas del MSCI All Country World, se queda con 41 compañías (tiene un objetivo de entre 35 y 55 valores), que son aquellas que más están mejorando su alineamiento con los ODS de Naciones Unidas. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son 17, y van desde los puramente climáticos hasta los más sociales. Visite elEconomista inversión sostenible y ESG.

¿Existen en el mercado demasiados fondos 'verdes' y pocos 'marrones'? ¿Hacía falta un producto como éste?

Seamos claros: este no es un fondo marrón. Si analizas sus métricas [de sostenibilidad], probablemente tengan bastante buen aspecto. No es un vehículo lleno de mineras y petroleras, ni pretende comprar a los tipos malos; pero tampoco invierte solamente en los buenos. Lo que no queremos es excluir a lo marrón si tiene la posibilidad de ser verde. Si llegamos pronto y descubrimos las compañías que tienen el potencial para cambiar, y que están iniciando ese viaje, será posible que experimenten una significativa revalorización en el mercado. La idea es no excluir ningún sector o región, sino invertir en toda clase de empresas y dialogar con ellas. Identificamos a las que tienen más posibilidades de mejorar su alineamiento con ODS.

¿Cuánto ponderan los sectores 'marrones' en la cartera?

El fondo no está limitado por sectores. La energía supone actualmente 2% y las utilities un 8%. Hasta ahora no tenemos exposición a bienes inmuebles, y estamos relativamente infraponderados en consumo discrecional, dado que el lujo no genera impacto positivo.

"Es la primera vez que Pictet utiliza un algoritmo como éste, se creó específicamente para esta estrategia. No lo consideramos perfecto"

EEUU pesa un 62%, cuatro veces más que Europa.

El mercado norteamericano es significativamente más grande que el europeo, pero además es donde vemos las mejores oportunidades.

Los ODS son 17. ¿Cuáles están más presentes en la cartera?

Nuestro enfoque es holístico, se trata de mejorar la alineación con el conjunto de ODS. Para ello hemos desarrollado una herramienta de procesamiento de textos que evalúa de forma sistemática cada empresa, de forma que no son los gestores quienes deciden si su actividad tiene impactos positivos o negativos.

¿Cómo funciona?

Este algoritmo genera unas 200 palabras clave para cada compañía, tras rastrear descripciones de su actividad extraídas de diferentes fuentes [como S&P, FactSet, Bloomberg, páginas web...] con granularidad en cuanto al origen de los ingresos. Contamos con una base de 800 actividades empresariales. El algoritmo evalúa en qué medida se relacionan esas descripciones con los ODS, basándose en las definiciones de cada ODS, y de los subODS. Por poner un ejemplo, en una compañía de atención médica no es posible ignorar el alineamiento negativo con Acción climática (ODS 13). Una empresa de redes sociales puede estar relacionada positivamente con el ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura), pero ser negativa para la salud mental (ODS 3). Por el momento el algoritmo utiliza el inglés y estamos agregando el mandarín. No lo consideramos perfecto.

¿Cuánto pesa este método a la hora de seleccionar valores?

Es solo una parte del proceso. Somos selectores de valores de abajo arriba (proceso bottom up). Este algoritmo no selecciona los valores por nosotros.

¿Es la primera vez que Es la primera vez que Pictet utiliza un algoritmo como este?

Sí. Fue desarrollado específicamente para esta estrategia, aunque ahora está disponible para todas las demás.