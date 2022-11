Beatriz Catalán (Gestión Activa): "Por fin puedes ofrecer algún tipo de rentabilidad al cliente más conservador"

El inversor conservador ha vivido un annus horribilis que era difícil de prever tanto por la velocidad a las que se han producido las caídas como por su profundidad para un tipo de activo, la renta fija, que, por definición, debería ser mucho más estable. Beatriz Catalán, responsable de Gestión Activa y gestora de fondos de inversión de Ibercaja Gestión, es muy consciente de ello teniendo en cuenta el perfil de cliente de la gestora, más alejado del riesgo de la renta variable. Ibercaja tiene en su gestora la joya de la corona del banco. Es la cuarta entidad más importante de España en este apartado, por detrás de la gran banca, con un patrimonio de 17.000 millones de euros.

Ustedes reconocen tener un perfil de inversor más conservador como herencia, en cierto sentido, de su pasado como caja de ahorros. ¿Cómo han vivido un año de abultadísimas caídas en renta fija?

Está siendo un año complicado, que nos ha llevado a adaptarnos hacia ese público más conservador con todas las soluciones que hemos ido sacando, como productos de rentabilidad objetivo, y es por ello que, a pesar de las circunstancias, hemos conseguido crecer en torno a 700 millones de euros. Esto implica captar ocho de cada 100 euros en un ejercicio muy complicado y muy focalizado en este tipo de producto.

¿La caída de la renta fija les ha llevado a reconducir de alguna forma a ese cliente conservador hacia otro tipo de fondos?

En los últimos años, los fondos perfilados o carteras de gestión en general, tenían una parte, aunque fuera más pequeña, de renta variable porque nos encontrábamos en un contexto de tipos cero o negativos y tratamos, al final, de reconducir hacia productos con algo de exposición a bolsa. Este año ha estallado todo, también la renta fija, por lo que hemos tenido más mimo hacia este tipo de clientes. El grueso del volumen de la gestora está invertido en renta fija.

¿Cuándo se recuperará de las caídas el inversor más conservador?

En renta fija, teniendo en cuenta que nuestro cliente está invertido en productos de rentabilidad objetivo, en su mayor parte, si aguantan a vencimiento van a recuperar la inversión. La clave va a estar en la calidad de crédito que tenga dentro de las carteras donde está invertido. Ahí sí que somos rigurosos al máximo tratando de estudiar los nombres que incorporamos. Al cliente de renta variable es difícil estimarlo, pero siempre tienes que pensar que el ciclo mínimo tiene que ser, al menos, de tres años. La evolución dependerá de cómo vaya la inflación, pero esperamos que a finales del primer trimestre del año que viene podamos ver el horizonte algo más despejado.

¿Están lanzando nuevos productos de rentabilidad objetivo?

Son productos de duraciones más cortas porque en este momento no es necesario ir a plazos más largos para obtener una rentabilidad que no hemos visto en los últimos años. Entre los últimos productos que hemos lanzado se encuentra el Ibercaja Renta fija Horizonte 2024, donde la cartera media no llega ni a dos años de vencimiento. Nuestra principal apuesta ahora mismo es la renta fija privada con grado de inversión. No compensa ir a high yield, que está más en riesgo. Las ampliaciones de diferenciales se han producido en ambos tipos de bonos. Y la otra gran apuesta es por la renta fija a muy corto plazo en deuda soberana, también de España o Italia, que permite generar una rentabilidad a muy corto plazo y que son garantía segura para ese cliente tan conservador. Por fin ahora a se les puede ofrecer algún tipo de rentabilidad. Incluso los fondos monetarios vuelven a interesar.

¿Y lograrán batir a la inflación?

Esa es la clave. Hay que tener en cuenta que la inflación en Europa cuenta con un fuerte componente energético -debido a su vinculación al precio del gas-. Aunque seamos capaces de bajar esta senda de inflación, simplemente por efecto base, con un IPC al 4,5%-5% se tiene que ir a un riesgo superior que, en este caso, no compensa. ¿Cuándo se va a cubrir la inflación? En un periodo de 3 a 5 años se cubrirá claramente con renta fija, pero a un año va a costar un poco más.

"Este año hemos vivido la peor fase porque estamos en un periodo de desaceleración"

Con pérdidas de doble dígito en las bolsas, ¿cómo están enfocando la inversión de cara al final del año?

Hasta la fecha el driver fundamental han sido los tipos de interés y, por otra parte, los beneficios. Necesitamos ver la estabilización de las curvas para que se produzca un movimiento sostenido una vez que la Reserva Federal deje de subir tipos. En ese momento, el mercado volverá a sectores que este año han estado muy penalizados, como la tecnología (solo en el caso de aquellas firmas que son rentables). Pero en el punto de inflexión en el que estamos ahora, mantenemos un posicionamiento más bien neutral. Mientras tanto nos gustan estrategias de baja volatilidad con dividendos o el sector sanitario. Respecto al segundo driver que mencionaba, seguiremos viendo revisión de beneficios a la baja que es necesario para racionalizar las valoraciones del mercado. Las bolsas no se habían abaratado tanto como desde un punto de vista óptico podía parecer por lo que creo que ese saneamiento también es necesario.

¿Cuándo cree que se producirá ese recorte de las previsiones?

No creo que de cara al último trimestre hayamos visto esta revisión, como tampoco evitaremos la recesión en Europa, que será más fuerte que en EEUU. Este año hemos vivido la peor fase porque estamos en un periodo de desaceleración, en plena caída y, encima, en una etapa en la cual los bancos centrales están haciendo políticas restrictivas. Esa la peor de las etapas. Cuando pasemos a recesión realmente, la inflación será más baja, con datos macroeconómicos que habrán tocado suelo y ahí otra vez tendrás, lo que yo llamo salvadores, que son los estímulos de los bancos centrales que ayudarán a que ese ciclo se recupere. En ese momento, con datos macro malísimos, será buen momento para que el mercado empiece a rebotar y esto es típico de cualquier fase inversora. Por lo tanto, lo que recomiendo a los clientes es paciencia, nos falta un trimestre en el que seguir viendo sufrimiento y caídas, son momentos de volatilidad e incertidumbre hasta que llegue una senda de crecimiento consistente.

¿Han aumentado liquidez para comprar y aprovechar cuando llegue ese momento?

Tenemos más liquidez que en otros momentos, aunque también estamos aprovechando algunos movimientos irracionales. En fondos perfilados siempre hemos tenido poca liquidez, en torno al 2%-3% y ahora estamos por encima del 5%-7%, con posiciones también muy líquidas que puedes vender.