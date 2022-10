Atresmedia, Catalana, y Petra Diamonds: los nuevos fichajes de 'azValor Iberia'

Las cartas trimestrales que las gestoras dirigen a sus partícipes son una fuente de información valiosa. Esta semana, tres entidades con un marcado estilo de gestión value han publicado las suyas: Cobas, Horos y azValor. Esta última, la dueña del único fondo de bolsa española que se desmarca del resto con ganancias de doble dígito en el año, confía en que, aún así, su fondo aún tiene potencial para subir más de un 100% (128%). Algunas de las últimas compañías que han conseguido un hueco en su cartera han sido Catalana Occidente, Atresmedia y Petra Diamonds. Todas ellas con un peso mayor al 2%.

Pero no han sido las únicas. También han sumado a Petrofac, que supone un 1,64% del fondo, y a Geopark Holdings, una compañía latinoamericana de petróleo y gas que pesa un 0,63%. "La cartera se mantiene concentrada en compañías que conocemos bien", indican en la carta, siendo Tubacex, Técnicas Reunidas y Prosegur Cash sus primeras posiciones. azValor Iberia sigue formado "por compañías líderes, infravaloradas, y bien gestionadas. Todo ello le confiere, en nuestra opinión, un atractivo potencial de revalorización", que cifran en el 128%.

En el equipo de inversión liderado por Francisco García Paramés, compañero de Álvaro Guzmán y Fernando Bernard durante su etapa en Bestinver, estiman que el potencial de Cobas Iberia, que retrocede un 5,18% en el año, es mayor, del 156%. "Pocas veces en los últimos 30 años hemos encontrado compañías de esta calidad con unos precios tan infravalorados combinados a su vez con un conocimiento tan profundo de las mismas. Todo lo anterior (...) ha generado el mayor potencial de revalorización de nuestra historia en nuestras carteras. Pensamos que nuestros fondos valen entre dos y tres veces más que el valor liquidativo actual", explican. En cuanto a las modificaciones de su cartera, sus únicas incorporaciones han sido la de Acerinox y Línea Directa.

No obstante, es Horos Value Iberia, que cede un 9,77% en el año, el que fija un potencial más alto, del 167%. En su caso no se ha producido ningún fichaje, ni ninguna venta. Pero sí han elevado su exposición al sector del acero inoxidable tras las fuertes correcciones que estas compañías están viviendo en bolsa, donde tienen a Aperam y Acerinox. "Pensamos que las correcciones bursátiles de más del 50% en el caso de Aperam y de cerca del 35% en el caso de Acerinox son excesivas si tenemos en cuenta la capacidad de generar caja que tienen ambas compañías, su fuerte posicionamiento competitivo en Brasil (Aperam) y Estados Unidos (Acerinox), así como la excelente gestión operativa de sus respectivos equipos directivos", apunta el equipo gestor.

También han elevado su exposición a Gestamp, que "ha conseguido mantener, por ahora, los márgenes del negocio en niveles elevados, algo que le ha permitido seguir con su plan de expansión a la par que ha ido reduciendo su endeudamiento". A los precios actuales, piensan que la compañía arroja un elevado potencial de revalorización.