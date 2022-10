Deutsche Post mejora su ebitda un 56% en cinco años

Estas tres iniciales, DHL, se han convertido en cincuenta años en una de las firmas de mensajería más reconocidas del mundo -una de las más grandes por capitalización tras UPS-. Su origen es estadounidense pero la alemana Deutsche Post pasó a tomar el control en 2001 y hoy es uno de los valores destacados que integran la cartera del fondo asesorado por elEconomista, Tressis Cartera Eco30. | Todo sobre el fondo asesorado por elEconomista, Tressis Cartera Eco30.

Puede haber crisis, conflictos y catástrofes, pero la necesidad humana de comunicarse y comerciar sobrevive a todo. Una necesidad que se reforozó aún más durante el confinamiento y la pandemia, año en el que Deutsche Post registró su mayor beneficio neto de la historia y desde entonces no ha parado de marcar nuevos récords de ganancias, incluídas las estimaciones para este año.

Sin embargo, una de las mayores fortalezas de la germana se encuentra en su ebitda. Desde el 2019, año previo a la pandemia y proyectando esta ratio a 2024, la empresa de mensajería mejora este indicador hasta un 56% en tan solo cinco años. Así, DHL pasará de registrar cerca de 7.800 millones de euros de ebitda en 2019, a 12.150 en 2024, pasando por 12.600 millones de euros previstos para este año. A comienzos de octubre, Deutsche Post lanzó una previa de sus resultados del tercer trimestre. Desde Barclays indican que en estas cuentas el valor supera un 6% en EBIT las estimaciones del consenso. "La cartera bien diversificada de negocios de logística debería permitirle gestionar mejor la volatilidad en el comercio de productos básicos", señalan desde la compañía de servicios financieros.

Más allá de sus cuentas, la empresa también se convierte en una opción atractiva de inversión si se atiende a otras ratios, como el PER o la rentabilidad por dividendo. Deutsche Post se compra actualmente a un PER (veces que el beneficio cotiza en el precio de la acción) de 7,9 veces -no cotizaba a un multiplicador tan bajo desde 2008-, y se abarata hasta un 43% con respecto al multiplicador que ofrecía a principios de año en las 13,9 veces.

Además, la compañía alemana ofrece una rentabilidad por dividendo del 5,5% y el consenso de analistas que reúne FactSet prevé que la firma no descienda de esta cifra en 2023 y 2024, incrementando su rendimiento hasta el 5,8% en 2024. El mercado otorga a Deutsche Post un potencial alcista en bolsa del 56%, con un precio objetivo de 53,96 euros y una recomendación de compra.

Pese a la coyuntura macroeconómica actual y a dejarse cerca de un 42% de su valor en el parqué en lo que va de ejercicio -es uno de los valores que más retrocede en 2022 de Tressis Cartera Eco30-, las estimaciones de beneficio de la alemana no han sufrido en ningún momento recortes por parte del mercado. Es, más, las ha ido aumentando a medida que avanzaba el año. Con la invasión de Rusia a Ucrania en marcha, desde Bloomberg Intelligence apuntaban que Deutsche Post ofrecía "unas perspectivas sólidas para este 2022".

