El Ibex cotiza a menos de 10 veces su beneficio por primera vez desde 2012

Las caídas a cuchillo que acumulan los principales parqués por el temor al deterioro que las subidas de tipos pueden causar en la actividad económica en un contexto de alta inflación ofrece oportunidades de compra a largo plazo, ya que entrar en bolsa a precios bajos a día de hoy permite recoger los frutos después.

El retroceso del 13,5% que acumula el Ibex 35 desde los máximos de 2022 ha hecho que, por fundamentales, el indicador se compre por su multiplicador de beneficios a precios atractivos.

El selectivo nacional, que pese a todo es el que mejor se comporta en el Viejo Continente (pierde cerca de un 9% en 2022), se ha abaratado por PER (número de veces que el beneficio previsto está recogido en el precio) un 21,4% hasta las 9,9 veces, desde las 12,6 veces del 31 de diciembre. De hecho, frente a la bolsa europea, el descuento es del 8%.

El selectivo nacional cotiza a un PER (veces que el beneficio está recogido en el precio de la acción) inferior a 10 veces, lo que supone un descuento del 26% con respecto a su media histórica de 13,36 veces.

El multiplicador de ganancias cedió la barrera de las 10 veces en tres ocasiones: 2008, 2012 y 2020

Tomando como referencia sus 30 años de vida, el multiplicador de beneficios del indicador sólo ha estado por debajo de 10 veces en tres ocasiones. La primera, el 9 de marzo de 2009, seis meses después de la caída de Lehman Brothers, cuando esta ratio se hundió hasta las 7,8 veces. Tres años después, en plena crisis de deuda del euro y tras el famoso Whatever it takes con el que exbanquero central Mario Draghi aseguró a los europeos que haría todo lo necesario para sostener la moneda comunitaria, los títulos del Ibex se negociaban a un PER de 10 veces. Y la última vez fue el 16 de marzo de 2020, fecha en que el multiplicador de beneficios bajó hasta las 8,6 veces por el crash del Covid.

La valoración actual apunta a que ha llegado el momento de hacer acopio de aquellos valores que cotizan a niveles atractivos por circunstancias puntuales y conservarlos hasta que sean capaces de destapar todo su potencial. En este momento el 75% de los miembros del Ibex se compran con descuento respecto a la media de todos los tiempos y ocho de ellos (Fluidra, Acerinox, Rovi, Solaria, PharmaMar, ArcelorMittal, Inditex y Acciona) ofrecen rebajas de más del 70%.

Fluidra: el mayor descuento desde 2015 pese al recorte de previsiones

El profit warning que Fluidra anunció esta semana no ha hecho sino aumentar por encima del 90% el descuento que presentan sus títulos sobre su media de todos los tiempos. Eso sí, siempre teniendo en cuenta que esta ratio está distorsionada por los ejercicios 2009, 2012 y 2014, cuando el multiplicador se disparó por encima de 100 veces. Con un descenso en bolsa de más del 66% en el año hasta mínimos no vistos desde 2020, su acción se compra hoy a un PER de 8 veces sus ganancias para este año y el siguiente. Pese al recorte de ebitda (beneficio bruto) comunicado por la firma, que será de 95 millones este trimestre, y de 500 millones para el conjunto del ejercicio, los analistas defienden que esta mala situación ya estaba descontada. Con las nuevas cifras aportadas, aún estaría cotizando a un multiplicador ebitda de 5,1 veces, el más bajo desde 2015, cuando Fluidra no tenía nada que ver con lo que es hoy, antes de la fusión con Zodiac. La media de los últimos años es de 9,1 veces, por lo que ahora se puede comprar con un descuento del 44%.

Acerinox: una sólida recomendación de compra con una rebaja del 92%

Los valores cíclicos están recogiendo en precio los temores de recesión y bancos como JP Morgan ya han empezado a adelantar que se acerca "un otoño de descontento" en el sector de recursos básicos, con márgenes que se estrechan y beneficios que se acercarán a "niveles de 2020". Con este escenario, Acerinox retrocede desde los máximos de junio un 32% y desde su techo anual, que se produjo en enero, en los 12,10 euros, la caída alcanza ya el 33%. Como consecuencia, la firma se compra a un PER de 2,7 veces, la más barata del selectivo nacional solo por detrás de Arcelor. Esto supone una rebaja del 92% frente a la media a como ha venido cotizado desde que dio al parqué, al tiempo que continúa entre las recomendaciones de compra más sólidas del Ibex, sólo por detrás de Cellnex y Sacyr. Si se cumple lo esperado por el consenso de FactSet, la compañía batirá este año un beneficio neto histórico por encima de los 800 millones de euros, si bien las ganancias retrocederán de cara a 2023 un 56% hasta los 358 millones y se mantendrá en ese entorno el siguiente.

Rovi: la caída desde su 'techo' histórico destapa un potencial del 72%

El grupo farmacéutico saltó al Ibex de la mano de una escalada bursátil propiciada por la producción de la vacuna de Moderna contra el coronavirus, que culminó con la conquista de niveles históricos el 30 de diciembre en los 72,6 euros. Si bien históricamente Rovi ha cotizado a múltiplos exigentes, desde máximos su acción corrige un 42% al tiempo que sus títulos se han abaratado por PER un 57% hasta las 13,6 veces. Esto representa un descuento del 85%. "Creemos que Rovi ha sufrido un descuento por encima de sus fundamentales, en los que no vemos un empeoramiento de los mismos. La empresa sigue manteniendo sus expectativas de crecimiento en las distintas líneas de negocio y es por esto que creemos en el valor de la empresa a medio y largo plazo", señalan desde el equipo de renta variable de TREA AM. De cumplirse los pronósticos que contemplan los expertos, el grupo cerrará este ejercicio con un beneficio neto de 178 millones, un 16% más que en 2021, y superará la barrera de los 200 millones en los dos próximos años.

Solaria: una ratio normalizada a 24 veces desde los altos de la 'fiebre verde'

Los últimos resultados plasmaron el crecimiento de Solaria en el primer semestre, sin embargo, el mercado no acaba de confiar en su ambicioso plan estratégico y su acción sufre pérdidas del 14% en 2022. "A pesar de la gestión operativa y financiera demostrada y el favorable contexto del sector, creemos que la valoración actual de Solaria ya descuenta las positivas perspectivas de crecimiento de los próximos años", destaca Renta 4. Pese a ello, el consenso prevé que el ebitda de la firma se quede cerca de los 150 millones este año y alcance los 285 millones en 2024. Un incremento cercano al 60% y el tercer mayor crecimiento del Ibex en el periodo 2022-2024. El desplome bursátil desde los altos históricos que alcanzó en enero de 2021, en plena fiebre por la inversión sostenible, ha contribuido a reducir sustancialmente los múltiplos a los que cotiza. Desde las 192 veces que se llegó a abonar por su acción, esta ratio se ha normalizado hasta las 24 veces, lo que la deja como la segunda renovable más barata, solo por detrás de Acciona Energía.

PharmaMar: vuelve a una zona más atractiva tras llegar a liderar el Ibex este año

La acción de PharmaMar se ha movido tradicionalmente en un PER (veces que el beneficio se recoge en el precio de la acción) muy elevado, debido a los escasos beneficios netos que conseguía la compañía que, durante muchos años, incluso incurrió en pérdidas. Desde que PharmaMar lograse superar en 2020 los 150 millones de euros en ganancias netas, su acción ha logrado abaratarse. En el año del Covid, incluso, llegó a cotizar en las 7,4 veces. Ahora, sus títulos se sitúan en las 17,4 veces y se encarecen sobre un 30% desde comienzos del año. Pese a ello, PharmaMar logra abaratarse más de un 80% con respecto a su media histórica de esta ratio.En bolsa, la primera mitad del año no le fue nada mal a la farmacéutica. En abril tocó máximos anuales, y subía en el parqué un 36% en el año. A mediados de julio, aunque su acción ya había corregido un 6% desde aquel pico, la firma presidida por María Luisa de Francia llegó incluso a liderar las alzas del Ibex 35 en el año. Ahora su cotización se deja sobre un 7% de su valor en lo que va de ejercicio.

ArcelorMittal: es el valor más barato de todo el índice, con un PER de 1,9 veces

ArcelorMittal posee el multiplicador de beneficios más bajo de todo el Ibex 35, comprándose su acción a 1,9 veces. Ha sido uno de los valores de la bolsa española más baratos durante toda su historia bursátil y presenta un PER medio de 10,6 veces. La ratio actual consigue rebajar esta media histórica algo más de un 80%.

Con una recomendación de compra del consenso de analistas, el mercado aumenta un 22% las estimaciones de beneficio neto de la siderúrgica para 2022 con respecto a las previstas a comienzos de año, pese a que su acción se desploma más de un 20% en lo que va de ejercicio. En 2021, logró una de las mayores ganancias netas de su historia, de 12.042 millones de euros. Para 2022, el mercado espera que se aleje de esa cifra, aunque seguirá registrando un beneficio de 10.314 millones de euros. Con un potencial alcista del 51% y un precio objetivo de 33,58 euros según las estimaciones del consenso de analistas que reúne FactSet, de cumplirse estas previsiones Arcelor marcaría nuevos máximos de 2022 y niveles no vistos desde 2008.

Inditex: bajo la dirección de Marta Ortega conquistará un beneficio récord

Todas las estimaciones apuntan a que Inditex logrará el mayor beneficio neto de su historia este 2022, pese al cierre temporal de su negocio en Rusia –el segundo más importante por número de establecimientos, tras España– y los altos costes de la energía. Así, la firma ahora presidida por Marta Ortega se hará con unas ganancias de 3.975 millones de euros y el mercado espera que en el próximo ejercicio, la textil consiga rebasar la cifra psicológica de los 4.000 millones de euros en beneficio neto.

Con todo, el sector retail europeo ha sido de los más castigados desde el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania. Con una caída del 43%, Inditex es de los valores de la industria que mejor se comportan, pese a perder casi un 23% en el año. Todo ello, y el alza continua de sus previsiones de beneficio, ha hecho que la gallega esté en bolsa más barata que nunca, comprándose a un PER de 17,1 veces, lo que supone una rebaja del 74% con respecto a su media histórica en esta ratio. Con un potencial del 24% y una recomendación de compra, su acción puede alcanzar los 28,13 euros.

Acciona: con su precio objetivo podría alcanzar niveles nunca vistos

Con años de pérdidas que dispararon su multiplicador de beneficios, Acciona cotiza actualmente a un PER de 21,4 veces y su acción no se compraba tan barata desde 2007. Con su ratio actual, el grupo logra una rebaja del 74% con respecto a la media histórica que presenta y, a los precios actuales el mercado espera que rebaje su PER hasta las 17,6 y 18 veces en 2023 y 2024, respectivamente. En bolsa, su acción se mantiene prácticamente plana, aunque desde los máximos anuales que logró el pasado 22 de agosto en los 210,20 euros –con ellos marcaba máximos históricos y lograba una revalorización del 28% en el año– cae algo más de un 21%. Con un potencial alcista del 26% y una recomendación de mantener, Acciona podría alcanzar en bolsa en los próximos 12 meses los 210,63 euros la acción que volverían a marcar máximos históricos. Pese a haber borrado su avance en el parqué, la matriz apenas sufre recorte en las previsiones de beneficio neto para este año. Así, el consenso de mercado estima que obtendrá 423 millones de euros.