Robin (Columbia Threadneedle): "Se ha sobreestimado el riesgo de una recesión en el petróleo"

El fondo Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities no ha pasado por una buena década, con una rentabilidad anualizada por debajo del -5% en 10 años que han sido complicados para los recursos básicos.Sin embargo, el gestor de carteras de materias primas de Columbia Threadneedle Investments, Nicolas Robin, considera que los precios de las principales materias primas del mercado ahora invitan a comprar y hay ahora una oportunidad que no se debe desaprovechar.

¿Qué es lo que más está condicionando al mercado de materias primas en este momento?

Hay tres elementos, principalmente. El primero es la desglobalización. Lo que ha ocurrido en esta crisis es que ha surgido la necesidad, por parte de muchos actores del mundo desarrollado, de asegurar la producción de Asia que está desapareciendo. Esto va a generar mucha inversión en infraestructuras de producción ahora y para ello se necesitan muchas materias primas. El segundo punto es la falta de inversión en energía, algo que se va a tener que arreglar en el medio plazo, porque se van a necesitar combustibles fósiles para la transición energética y por los precios actuales de la energía. El tercer factor es el riesgo geopolítico, ya que se debe pensar en asegurar las fuentes de energía.

El alza del dólar está afectando a la baja a las materias primas. ¿Puede ser peor que hace 20 años?

El rally del dólar no ayuda, pero la situación es diferente de la que era hace 20 años, porque Estados Unidos es un exportador neto de petróleo, y no hay ese impacto por el aumento de los precios del crudo como ocurría antes, cuando tenían que pagar por el petróleo importado. Eso tiene un impacto en la correlación, porque cuando el dólar sube casi todas las materias primas que cotizan en dólares se encarecen, y eso tiene un impacto negativo en los precios en dólares.

¿Espera una recesión que castigue la demanda de materias primas?

Creo que Europa no está en una situación cómoda por todo el tema del gas, por lo que espero que haya un frenazo significativo especialmente en invierno. Pero si miras a Estados Unidos, la situación es muy positiva. Tiene una posición de ventaja porque tienen petróleo, cereales hasta cierto punto, metal... Y porque el mercado del gas natural todavía es muy doméstico en Estados Unidos. No tiene mucha capacidad de exportar.

¿El incremento de precios de las materias primas puede afectar a la propia producción de materias, por el aumento de los costes? ¿Cuánto se ha encarecido?

No tengo cifras exactas sobre esto, pero, por ejemplo, si se mira al cobre, es muy sensible al hecho de que la minería esté cayendo. Cuando minabas cobre de cierta calidad hace 20 años, probablemente ahora ya no existe, así que estás minando cobre de una calidad inferior. Una parte significativa de los costes de producción es el combustible para la maquinaria, y a medida que tenemos precios de la energía más caros, eso tiene un impacto. Es un factor inflacionista.

¿Qué perspectivas tiene ahora para el petróleo?

Acabamos de ver cómo la OPEP ha recortado producción, en unos 2 millones de barriles diarios. Probablemente los números reales serán menores que esa cifra, probablemente en 1 millón de barriles diarios, que van a venir principalmente de la producción saudí. Ahora ha habido una separación entre los fundamentales y los precios. Creo que se ha sobreestimado el impacto de la recesión, y espero que el deterioro de la demanda no sea tan elevado como se descuenta. El mercado del petróleo tiene ahora una situación bastante estrecha entre la oferta y la demanda y, a menos que haya una recesión muy pronunciada, más parecida a lo que tuvimos en los momentos de los confinamientos, el mercado parece tener ahora buena salud. Y esto parece que va a continuar.

El índice de precios de los alimentos de la ONU está en máximos de 2011, cuando vimos las primaveras árabes. ¿Qué está pasando con los recursos agrícolas?

Uno de los principales factores que afectan a los precios de los alimentos es el coste de la energía, porque la necesitas para la maquinaria y para producir fertilizantes. Además, Ucrania y Rusia son grandes exportadores de fertilizantes, y mientras no se solucione este problema los mercados van a sufrir una presión continua. Y el factor del clima también es un problema. Hemos tenido grandes sequías en Europa y en Estados Unidos los niveles de los almacenes ya estaban bastante bajos, y no ha existido la oportunidad de aumentarlos. De cara al futuro inmediato, 12 a 18 meses, creo que van a seguir estando muy bajos, sin grandes cambios en este frente durante un tiempo.