Tressis Cartera Eco30 cumple 4 años como el segundo fondo español estilo valor más rentable

El pasado 30 de septiembre se cumplieron cuatro años desde que la Comisión Nacional del Mercado de Valores aprobó el primer fondo de inversión asesorado por un medio de comunicación en España: Tressis Cartera Eco30. Desde su nacimiento, este vehículo, que invierte en treinta compañías de calidad de todo el mundo diversificadas por países y sectores, acumula una rentabilidad del 16,77%, que lo coloca como el segundo fondo más rentable de bolsa internacional de estilo valor de gestoras españolas tan reconocidas como Bestinver, Cobas AM, Magallanes Value Investors o Gesconsult. Solo el de la reconocida gestora azValor AM supera el rendimiento obtenido por el fondo asesorado por elEconomista.es desde su creación.

Sus primeros pasos han estado llenos de obstáculos. Hay que recordar que, justo cuando echó a andar, en el último trimestre de 2018, se produjeron drásticas ventas tanto de bonos como de bolsa, que llevaron a todos los inversores a sufrir pérdidas en el acumulado del año sin que pudieran refugiarse en ningún activo.

No hubo un único responsable de aquel desplome: a las tensiones entre China y Estados Unidos, se unieron la debilidad de la tecnología americana y la escalada en la rentabilidad del bono americano, que llegó a superar la barrera del 3%. Pasado aquello, y después de ganar un 20,3% en 2019, una crisis sanitaria sin precedentes en forma de pandemia paralizó el mundo en 2020 y provocó otra rápida corrección en el mercado. Aquel año se saldó con una caída del 6,77% para remontar otro 22,96% en 2021.

Tras ello vino, a principios de año, la invasión de Rusia a Ucrania, que ayudó al despertar de una inflación que llevaba años aletargada y que ha obligado a los bancos centrales a dar un giro de 180 grados a sus políticas monetarias con las subidas de tipos de interés más rápida de las últimas décadas.

Ese veloz incremento de tipos ha provocado un ajuste en el precio de todos los activos, que ha originado pérdidas que rondan el 20% tanto en la bolsa europea y americana, como en la bolsa mundial. El índice que agrupa únicamente a las compañías de valor, que se comportan mejor en escenarios de subidas de tipos de interés e inflaciones elevadas, retrocede un 20,77% en el año, a cierre de septiembre, frente al 26,4% que cae el MSCI World (que no diferencia por estilo de las cotizadas). En el mismo periodo y pese a todos los baches a sortear en 2022, Tressis Cartera Eco30 pierde la mitad que el índice de la bolsa mundial de estilo valor. En concreto, retrocede un 9,65%.

Esta caída anual se ha visto reducida en los primeros días de octubre, gracias al avance del fondo, que se revaloriza 4,66% en la primera semana de este mes, lo que reduce, por tanto, sus números rojos en el año al 5,44%, según los últimos datos disponibles, a 6 de octubre.

La participación mínima inicial para poder invertir en Tressis Cartera Eco30 es de 100 euros en la clase dirigida a los particulares (clase R), siendo su comisión de gestión del 1,35%. Además, hay una clase de acciones dirigidas a los clientes institucionales y a las carteras de gestión discrecional (clase I), con una comisión de solo el 0,8%. También aplica una comisión de éxito sobre los resultados positivos, del 9%, que tiene por objetivo alinear los intereses de los partícipes y la gestora.