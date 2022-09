Europa se la juega otra semana sobre el soporte de los 3.450 puntos

Después de las caídas de casi 2 puntos porcentuales de la bolsa europea la semana pasada causadas principalmente por un dato de inflación peor de lo previsto, este lunes los futuros apuntan a un leve rebote en el Viejo Continente.

Esto, en un contexto en el que la semana va a estar completamente marcada por la reunión de la Reserva Federal, de la que saldrá una decisión de subida de tipos que, según los expertos, estará entre los 75 puntos básicos y los 100.

Desde el punto de vista técnico, "las bolsas europeas están consiguiendo mantenerse sobre los mínimos de hace dos semanas y que fueron el origen del último rebote de corto plazo, algo que no podemos decir al otro lado del Atlántico; estos mínimos son los 3.450 puntos del EuroStoxx y mientras no se pierdan me nievo a cancelar la hipétesis de la reconstrucción alcista", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

Eso sí, "para que el EuroStoxx confirme esta hipótesis alcista debe batir resistencias de los 3.800 puntos y mientras eso no suceda hay que vigilar también el comportamiento del Dax 40, que tendría los niveles análogos, que pasan por los 13.570 puntos y el nivel de soporte clave en los 12.400", concluye el experto.

El oro ya no es refugio

Pese a la enorme incertidumbre que rodea a los mercados en los últimos meses, el precio del oro no deja de caer y ya se sitúa en mínimos no vistos desde abril de 2020. En lo que va de año ha perdido cerca de un 9% de su valor, hasta situarse en los 1.666 dólares por onza.

Las causas de este descenso, según los expertos, está, por un lado, en la fortaleza del dólar, que hace menos asequible para el resto de monedas el comprar un metal referenciado en el billete verde y, por otro, las subidas de las rentabilidades de la rente fija.

Los bonos en calma antes de la Fed

Los futuros en las operaciones de renta fija están apuntan a a un inicio semanal con ligeras compras en una semana clave en política monetaria, con la reunión de tipos de la Reserva Federal, en la que se espera una subida de entre 75 y 100 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro ha vuelto a quedar por debajo de la paridad en este inicio de semana, a la espera también del acelerón de los de Powell este miércoles.

Relacionados Diez valores donde los márgenes altos se pagan a buen precio