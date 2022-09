En seis de las diez grandes gestoras crece la comisión media de gestión

En un contexto en el que preservar el capital será cada vez más complicado, debido a una elevada inflación que pocos activos serán capaces de superar con sus rentabilidades, las comisiones que aplican productos como los fondos de inversión jugarán un papel cada vez más determinante. Y en 2021 crecieron. Según los últimos datos disponibles de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a cierre de ese año, en seis de las diez mayores gestoras españolas se incrementó la comisión media de gestión respecto a un año atrás.

En concreto, Santander AM, BBVA AM, Sabadell AM, Bankinter Gestión de Activos y Geescoperativo terminaron el año pasado con esta comisión en niveles superiores a los de 2020, aunque las alzas son poco significativas. Mientras que en CaixaBank AM, que el año pasado materializó su fusión con la gestora de Bankia, y en Kutxabank Gestión, se situaron por debajo. En Ibercaja, por su parte, se mantuvo sin cambios.

Según estos mismos datos, la comisión media de gestión de la industria se encuentra en el 0,93%, porcentaje que está en línea con el que las gestoras cobraban un año atrás. Sin embargo, esta cifra se ubica por encima de la que percibían en 2018 o 2019, cuando se movía entre el 0,7% y 0,8%. El pico se alcanzó 2017, cuando llegó a escalar al 1,27%. De esta forma, las gestoras ingresaron casi 2.800 millones de euros el año pasado por esta vía, que supone un 18% más que un año atrás. Se trata de un crecimiento que pone fin a tres años consecutivos de tímidos avances.

Cabe recordar que 2021, a diferencia del ejercicio actual, fue un buen año de mercado. Y el patrimonio de los fondos creció por las dos vías posibles: por la revalorización de los activos y por las propias aportaciones de los partícipes. Todo ello provocó que dibujara un nuevo máximo en los 317.500 millones de euros. Sin embargo, el cambio de rumbo de los bancos centrales ante una inflación desbocada, la invasión de Rusia a Ucrania y la crisis energética ha provocado que tanto las bolsas como los bonos sufran pérdidas, lo que ha mermado los activos bajo gestión de las gestoras en fondos hasta los 302.300 millones de euros, a pesar de acumulan suscripciones netas por valor de 7.200 millones desde enero. Con ello, la industria se aleja del objetivo que se marcó Inverco a final del año pasado, de alcanzar 344.000 millones.

Quiénes superan la media

Si la comisión de gestión media se encuentra en el 0,93%, las gestoras con un coste por encima de este umbral, entre las diez grandes, son tres. BBVA AM, Santander AM y Geescoperativo aplican una comisión de gestión media superior al 1% (ver gráfico). Si se amplía el foco a las veinte mayores por patrimonio, entonces la lista engorda al incluir a Bestinver, Mapfre, Abante, Liberbank Gestión y Renta 4.

De todas ellas, las dos que aplican una comisión más elevada de todas tienen en común que son entidades independientes, es decir, que no pertenecen a ningún grupo bancario. Una es Abante, fundada por Santiago Satrústegui, dedicada a la gestión de fondos y asesoramiento financiero y otra es Bestinver, propiedad de Acciona. En la primera la comisión media de gestión es del 1,62%, mientras que en la segunda es del 1,58%. En ellas es posible encontrar fondos de autor, que se caracterizan por ser gestionados de forma activa, de ahí sus mayores costes.

En otras firmas independientes, de reconocido prestigio también, la comisión de gestión media supera igualmente ese 0,93% medio de la industria. En azValor AM, por ejemplo, la firma fundada por Álvaro Guzmán de Lázaro, Fernando Bernad, Beltrán Parages y Sergio Fernández Pacheco, que el año pasado cerró como la firma más rentable, según datos de Vdos, con una rentabilidad superior al 37%, el coste alcanza de media el 1,8%; en línea con el que cobra Horos AM (1,79%) lanzada por Javier Ruiz, Alejandro Martín y Miguel Rodríguez, que también destacó el año pasado por sus buenos resultados. En otras firmas value, esta comisión es más baja. En Cobas AM, la gestora de Francisco García Paramés, la comisión media de gestión es del 1,43% mientras que la creada por Iván Martín, Magallanes Value Investors, cobra, de media, un 0,94%.

Un papel determinante

Las comisiones, que se detraen de la rentabilidad que obtiene el partícipe, siempre han sido importantes, sobre todo cuando menos del 2% de los fondos a la venta en España supera una rentabilidad anualizada del 7% en un periodo de 20 años. Pero en un contexto como el actual, en el que la inflación acumulada en la zona euro entre 2021 y 2023 alcanzará el 21%, lo serán aún más. Según un estudio elaborado por la consultora Oliver Wyman y Morgan Stanley, el crecimiento de la riqueza global se va a reducir a la mitad en 2026, hasta el 4%, después de unos años en los que ha experimentado un fuerte aumento.