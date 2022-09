'Tressis Cartera Eco30' cae un 1,47% en 2022 frente al 19% de la bolsa mundial

Tressis Cartera Eco 30, el fondo asesorado por elEconomista, se deja un 1,47% en el año, frente al 2,51% que pierde, de media, su categoría (la de renta variable de gran capitalización estilo valor, que es donde lo engloba Morningstar).

Hubo unas semanas en agosto en las que la complacencia se impuso en un mercado que prefirió mirar el vaso medio lleno, aunque de fondo sonase una inflación cada vez más alta o la crisis energética derivada de la invasión a Ucrania. Tuvo que llegar el encuentro en el que se reúnen los grandes banqueros del planeta, celebrado en Jackson Hole (Wyoming), para que ésta se desinflara bajo el pretexto de que la Reserva Federal podría subir los tipos de interés 75 puntos básicos (en vez de 50) en su próxima reunión, que será los días 20 y 21 de este mes.

Desde entonces las compras empezaron a desvanecerse, hasta el punto de que el saldo mensual de los índices fue negativo en agosto, agrandando las pérdidas anuales de la mayoría de plazas bursátiles. En el caso de las de la bolsa mundial superan el 19% en el año. Mientras tanto, Tressis Cartera Eco 30, el fondo asesorado por elEconomista.es, se deja un 1,47% en el mismo periodo frente al 2,51% que pierde, de media, su categoría (la de renta variable de gran capitalización estilo valor, que es donde lo engloba Morningstar).

Este vehículo, que fue aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en septiembre de 2018, invierte en un conjunto diversificado por sectores y países de 30 compañías de calidad de todo el mundo. Y desde su creación acumula una rentabilidad del 27,35%, que le sitúa en el puesto número 13 de los 29 fondos de su categoría que existían ya por entonces. Cabe recordar que en 2019 ofreció un retorno del 20,3%; mientras que en 2020, el año en el que la pandemia del Covid-19 provocó una de las correcciones más rápidas y abruptas de la historia, cerró con una caída del 6,77%. Y, ya en 2021, volvió a subir casi un 23% (22,96%, para ser exactos).

El fondo ha vuelto a comportarse mejor que los índices bursátiles durante el mes de agosto. Lo despidió con un retroceso del 2,91%, frente a la caída del 4,24% que protagonizó el S&P500 el mes pasado o el 5,29% que cedió el Stoxx 600. En los primeros puestos, cuatro fondos de inversión de la categoría destacaron sobre el resto en agosto: DIP Value Catalyst Equity A EUR Acc, que ganó un 2,85%; abrdn Mltfct Glbl Eq A Acc EUR y DWS Invest CROCI Sectors Plus NC, que subieron más un 0,8% y JPM Global Value D USD Acc, que aguantó en positivo con un 0,18%.

Una expectativa del 10%

La caída de Tressis Cartera Eco30 en agosto ha abaratado el PER medio al que se compra esta cartera hasta las 9,8 veces, con las ganancias esperadas para este año, según datos de FactSet, y hasta las 9,3 veces con las estimadas para 2023. Lo que implica un descuento del 45% respecto al principal índice americano este año y del 14% frente al europeo. Si se atiende a este multiplicador de beneficios, la rentabilidad anualizada que cabe esperar de la cartera supera el 10%, superior a la de ambos mercados. A doce meses vista, el potencial de la cartera, en base al precio objetivo que fijan los analistas para las cotizadas, es del 42%, según el consenso de mercado recogido por FactSet.

La participación mínima para poder invertir en el fondo asesorado por elEconomista.es es de 100 euros en la clase dirigida a los particulares (clase R), siendo su comisión de gestión del 1,35%. Además, hay una clase de acciones dirigidas a los clientes institucionales y a las carteras de gestión discrecional (clase I), con una comisión de solo el 0,8%. También aplica una comisión de éxito sobre los resultados positivos del producto, del 9%, que tiene por objetivo alinear los intereses de los partícipes y la gestora.