32 firmas de la bolsa española, a menos de un 5% de su mínimo anual

El tono agresivo (hawkish, en argot financiero) y contundente que empleó el viernes en Jackson Hole el presidente de la Fed, Jerome Powell, para frenar la expectativa de bajada de tipos el año que viene aún perdura en los parqués arrastrando a 32 cotizadas españolas (el 28%)a menos de un 5% de su nivel más bajo del año.

De manera general, las compañías cíclicas son las más tocadas y hundidas por los últimos mensajes de los bancos centrales a uno y otro lado del Atlántico, aunque por sectores estén siendo las farmacéuticas (que ya venían acusando un castigo desmesurado en el parqué tras la presentación de sus resultados semestrales), y los grupos de medios de comunicación los que están tentando en las últimas sesiones su nivel más bajo del ejercicio.

Por nombres propios, de los 115 miembros que componen la bolsa nacional, Grifols, Mediaset, Fluidra, Atrys Health, Almirall y Talgo son los valores que rozaron más cerca, a menos de un 1%, sus respectivos mínimos de 2022.

Así, el fabricante de hemoderivados forma parte de los cuatro valores del Ibex 35, junto a Fluidra, Indra e IAG que cotiza a una caída del 5% de mínimos del año. En porcentaje, representan el 11% del selectivo español, frente al 17,5% de los valores del Cac francés a la misma distancia de su suelo, el 20% del EuroStoxx 50 o el 25% del Dax alemán.

Grifols, que cedió un 2,5% y acumula pérdidas anuales del 28%, profundiza niveles que no visitaba desde hace casi una década pese a que los resultados semestrales que comunicó el 28 de julio fueron malos, pero mejor de lo esperados. "No comprendemos muy bien la reacción del mercado a unos resultados que muestran una clara recuperación secuencial operativa. La recuperación de las cifras es patente e incluso debería hacerse aún más de cara a la segunda mitad del ejercicio y ya en 2023", destacan los analistas de Renta 4, a lo que añaden que "la delicada situación financiera de la compañía, también es innegable, pero se trata de una situación conocida que no debiera sorprender a nadie".

En cuanto a Mediaset, que perdió medio punto porcentual en el arranque de la semana, se deja casi un 30% desde enero y se mueve en territorio que no alcanzaba desde noviembre de 2020. Y Atresmedia, a un 1,4% de su suelo anual, no cotizaba en los niveles actuales desde enero de 2021 tras caer un 17% en el año.

En el caso de la biotecnológica Atrys, que debutó en el Continuo el pasado mes de febrero, el 4% que se dejó en la sesión de ayer incrementó el saldo negativo que acumula en el ejercicio a un 44,4% hasta mínimos de mayo de 2020, cuando aún cotizaba en BME Growth.

La cuarta firma más cerca de sus mínimos es Fluidra, que está sufriendo en su cotización los malos datos del sector inmobiliario en EEUU. "Actualmente, el mayor volumen de piscinas se construye en viviendas ya existente y no de nueva construcción, por lo que casi cobra más importancia el valor de la vivienda en si mismo que los datos de nueva construcción", señalan los analistas de Renta 4, quienes recuerdan que "el peso relativo de las ventas en EEUU sobre el total consolidado de Fluidra es del 42%, frente al 80% del sur de Europa en 2008, mercados que fueron azotados por una profunda crisis inmobiliaria, España especialmente".

Al asalto de máximos

Al otro lado de la tabla, el grupo inmobiliario Realia y las firmas vinculadas con las energías renovables viven una situación sustancialmente diferente. Es el caso de Acciona y su filial de renovables, Ence y Naturgy, que son los valores de la bolsa española que más cerca se encuentran de renovar sus respectivos máximos del año.

Fuera de este grupo en cabeza, también se encuentran cerca de batir sus respectivos altos Adolfo Domínguez, Logista, Viscofan, Redeia, Iberdrola y Solaria.